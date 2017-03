635x357 Golovkin se exige hasta al límite para vencer a Jacobs. BARRY WILNER (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Exhausto como nunca antes se había sentido en el tinglado, Gennady Golovkin a duras penas podía levantar su colección de cinturones mundiales.

Danny Jacobs consideró que los títulos debían estar en sus manos.

Golovkin doblegó a Jacobs en una soberbia defensa de su título del peso mediano el sábado.

Ambos boxeadores son especialistas en noquear a sus rivales, aunque esta vez no llegaron a tanto. Fue la primera vez que GGG no logró un nocaut en 24 peleas y también su primer combate a 12 asaltos. El kazajo ganó por 115-112 en las puntuaciones de dos jueces y por 114-113 en la del otro. La AP tuvi un conteo de 114-113 a favor de Golovkin.

"Le doy a Gennady una puntuación de 7 y medio o un 8 sobre 10", declaró su entrenador, Abel Sánchez. "El despliegue físico de Jacobs fue tremendo esta noche. Y la precisión de Gennady no fue tan certera".

En el combate más duro de su estelar carrera, Golovkin la pasó mal contra el estilo del zurdo Jacobs. Pero una serie de potentes derechazos durante toda la pelea fueron suficientes para mantenerse con foja inmaculada de 37-0.

"Daniel hizo un muy buen trabajo", dijo Golovkin. "Daniel es mi boxeador favorito. No puedo destruirlo".

Y no lo hizo, a diferencia de otros muchos oponentes que sintieron la furia de Triple G.

"Pensé que iba a ganar por al menos dos asaltos", dijo Jacobs, apodado Miracle Man tras ganar 10 peleas consecutivas luego de un cáncer de huesos en 2011 y 2012. "Sentí que tenía que ganar el 12mo asalto para estar seguro".

Lo ganó en dos de las tres tarjetas, pero no fue suficiente quizás porque fue derribado en el cuarto asalto, lo que dio a Golovkin un 10-8 en las tres puntuaciones.

Sin embargo, en el Madison Square Garden donde resonaron los cánticos de "Triple G" o "JACOBS", nadie estuvo seguro del resultado hasta el último golpe.

"Esto es boxeo, necesitaba la decisión", dijo Golovkin, de 34 años. "No me puse a pensar que necesitaba el 12do para ganar la pelea. Este fue mi primer examen a 12 asaltos. Necesitaba hacer una pelea de calidad, no solo el 12do asalto".

Jacobs tiene un registro de 32-2. Golovkin retiene todos sus títulos — del OMB y el CMB — y arrebató a Jacobs el de campeón del peso mediano de la AMB.

El futuro para Golovkin podría ser un combate con Saúl "Canelo" Álvarez si el mexicano se impone a su compatriota Julio César Chávez Jr. en junio.

"Por supuesto que estoy listo para pelear contra Canelo, por supuesto que quiero esa pelea", dijo Golovkin, que apuntó además que podría dar a Jacobs "una oportunidad para la revancha".