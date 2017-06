Jermain Taylor pierde juicio al no presentarse ante corte

LITTLE ROCK, Arkansas, EE.UU. (AP) — Un juez de Arkansas falló en contra del campeón mundial Jermain Taylor luego que el ex boxeador olímpico no se presentó en una audiencia en la corte sobre un tiroteo ocurrido en 2014 que involucra a su primo.

Taylor cumple actualmente una sentencia suspendida de seis años de prisión después de declararse culpable de nueve cargos en 2015, entre ellos los relacionados con el tiroteo que dejó a su primo Tyrone DaWayne Hinton en condición crítica, reportó el diario Arkansas Democrat-Gazette (http://bit.ly/2s3BGiB ).

En agosto de 2014, Hinton y su hijo, Aharon Coley, condujeron a la casa de Taylor en North Little Rock en el auto de Taylor. Taylor confrontó a ambos por el daño que vio en su vehículo. Cuando los dos negaron haber causado los daños, Taylor presuntamente sacó una pistola de su higar y disparó contra sus familiares. Hinton recibió cinco disparos.

Hinton presentó una demanda contra Taylor en 2015 en busca de resarcimiento por daños y perjuicios por los gastos médicos relacionados con el tiroteo.

Los representantes de Taylor dijeron el jueves a un juez de circuito del condado Pulaski que Taylor se encontraba en Florida, sin dinero y sin intención de acudir a su audiencia en Little Rock. El boxeador de 38 años salió de la cárcel al pagar una fianza en 2015, y un juez le permitió mudarse a Florida a fin de que recuperara su condición física para boxear.

En breve será asignada una fecha para la audiencia en que se determine la cantidad que Taylor deberá pagar a Hinton.

Taylor enfrenta otros dos cargos relacionados a incidentes de conducta errática y violenta. Es acusado de realizar disparos al aire durante un desfile en honor a Martin Luther King Jr. y golpear a un paciente de una clínica de rehabilitación.