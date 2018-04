Leyenda filipina del boxeo asegura que su edad no es una barrera para el éxito

La leyenda filipina del boxeo, Manny Pacquiao, aseguró este viernes que su edad no es una barrera para ganar, a solo semanas del combate con el campeón del mundo del peso wélter AMB, el argentino Lucas Matthysse.

Pacquiao, de 39 años, se enfrentará al argentino, de 35, el 15 de julio en Kuala Lumpur por el título de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB).

El filipino es el único boxeador de la historia en haber logrado el título mundial en ocho categorías de peso diferentes. Se retiró oficialmente en 2016 antes de volver al cuadrilátero unos meses después.

Muchos se interrogan sobre sus capacidades debido a su edad. En una conferencia de prensa conjunta en Kuala Lumpur, Matthysse desestimó esa inquietud.

"No se trata de números, no se trata de edad, eso no importa", dijo. "Depende de la disciplina propia en el entrenamiento, cómo se prepara", añadió.

Pacquiao declaró que el combate contra Matthysse no será el último ya que quiere que la última pelea de su carrera sea en su país.

"Esta no es mi última pelea", dijo. "Creo que todavía tengo algunas peleas más hasta que me retire", añadió.

Pacquiao es senador y muchos en su país creen que algún día será presidente. El boxeador dijo que era más feliz en el ring que la política.

Concedió que no era "fácil" hacer malabarismos entre el boxeo profesional y la política.

Matthysse (39 victorias, 36 de ellas por KO, y cuatro derrotas), quien se colgó el cinturón de campeón del mundo en enero, después de haber derrotado al tailandés Teerachai Sithmorseng, se mostró confiado en vencer a Pacquiao.

En la conferencia de prensa del viernes dijo que era un buen golpeador "con ambas manos, lo que me da mucha confianza".

Pacquiao no ha vuelto a pelear desde que perdió en julio el título del peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por puntos frente al australiano Jeff Horn en Brisbane y no se ha impuesto por nocáut en casi nueve años.

El combate de Kuala Lumpur será el primero en 15 años en el que Pacquiao no estará acompañado por su entrenador de toda la vida, el estadounidense Freddie Roach.

El púgil filipino dijo que quizás el papel lo ocupe su amigo y compatriota Buboy Fernandez, al menos para el combate con Matthysse.