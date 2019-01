"Si Mayweather quiere, habrá pelea", asegura Pacquiao

Luego de su clara victoria este sábado sobre Adrien Broner, el filipino Manny Pacquiao se dio tiempo de hablar de su futuro inmediato, en donde ve la posibilidad de enfrentarse a Mikey García para el segundo semestre del 2019 o bien buscar la tan mencionada revancha ante Floyd Mayweather Jr.

De hecho, la presencia del "Pretty Boy" en primera fila del evento hizo pensar que se anunciaría su retorno a los encordados, sin embargo, éste se limitó a decir que para enfrentar de nuevo a Pacquiao debería recibir una oferta muy buena porque de momento está disfrutando de su retiro.

"Yo estoy viviendo muy bien la vida fuera del boxeo, pero si hay una buena oferta la puedo escuchar", dijo Mayweather, quien venció por decisión unánime a Pacquiao en el 2015 en la que se llamó "La Pelea del Siglo".

Desde entonces, se ha hablado de la posibilidad de que ambos vuelvan a verse las caras en el ring.

Sin embargo, Manny fue más cauto al decir que la pelea se hará solo "si Floyd quiere, porque ya le dije que quiero enfrentarlo de nuevo. Si acepta, habrá pelea".

Para el filipino hay otras opciones menos costosas como las de Mikey García, quien de momento tiene ya un reto programado para el 16 de marzo para buscar un nuevo cinturón mundial ante Errol Spence Jr.

"Enfrentar a Mikey sería un gran honor. De hecho estamos en la misma promotora. Pero él ya tiene un compromiso, así que debemos esperar un poco. Yo estoy abierto a pelear con quien sea, ya que me siento en muy buen condición física. Quiero las mejores peleas posibles".

Al filipino lo acompañó quien ha sido su entrenador por muchos años, Freddy Roach, y con quien aparentemente tuvo diferencias, cuando éste le pidió retirarse definitivamente.

"Yo me sentí muy bien en este campamento, nos preparamos a conciencia y por eso cumplimos. No soy un extraño del boxeo y entenderé cuando el cuerpo me pida que pare", dijo Pacquiao al hablar de su preparación.

Broner, por su parte, dijo que lo que vivió en el MGM Grand de Las Vegas "fue un robo" y que en el ring fue superior a Pacquiao.

"Yo debo dejar esto atrás aunque duele mucho. No queda duda de que fui mejor boxeador que Manny, no sé qué debo hacer para que me den una victoria en Las Vegas", explicó enfadado Broner.