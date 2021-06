Mayweather contra el 'youtuber' Logan Paul, un lucrativo show sobre el ring

El boxeo, al que no le faltan campeones carismáticos, tiene poco que ganar con el combate de exhibición del domingo entre el 'youtuber' Logan Paul y la antigua estrella de los cuadriláteros Floyd Mayweather, quien vuelve a ponerse los guantes para "entretener y ganar dinero".

La pelea se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida) y sus promotores esperan que las ventas del pago por visión (a un precio de 49,99 dólares) lleguen a los dos millones.

Mayweather, imbatido excampeón mundial de seis categorías, ya disputó otra pelea de exhibición en 2017 ante la figura de las artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor, que alcanzó las 4,3 millones de ventas en pago por visión.

Ese combate, en el que Mayweather alcanzó un registro de 50 victorias (27 nocauts) sin derrotas, desencadenó la actual tendencia de boxeadores a buscar oponentes fuera de su deporte.

El también 'youtuber' Jake Paul, hermano menor de Logan, aseguró que se habían vendido 1,3 millones de visualizaciones por su combate en abril contra el peleador de MMA Ben Askren, una cifra que podría ser superada el domingo por la talla de Mayweather y la mayor popularidad en redes sociales de su rival (23 millones de suscriptores en Youtube).

A sus 44 años, el 'Money' se sube a una ola de regresos que el pasado noviembre llevó de nuevo al cuadrilátero al ex campeón mundial de los pesos pesados Mike Tyson, de 54, ante el también cincuentón Roy Jones Jr.

Esa misma noche Jake Paul noqueó al exjugador de la NBA Nate Robinson en una velada que recaudó más de 80 millones de dólares en ventas televisivas.

Después de Mayweather, la próxima leyenda que quiere subir al ring es el mexicano-estadounidense Óscar de la Hoya a sus 48 años.

- No habrá ganador ni por KO -

En Miami, Mayweather no enfrentará a un púgil en activo o retirado sino a una celebridad de Internet con solo dos combates en su cuenta, lo que dio alas a quienes lo critican por empañar su carrera y desprestigiar el boxeo.

"Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión", respondió el estadounidense. "Yo vivo para Floyd Mayweather y elijo lo que quiero hacer. Si quiero salir, divertirme y ganar 50, 60, 70 o 100 millones de dólares, déjame hacerlo".

"No voy a molestar a nadie. No salgo a robar o a matar. Hago lo que quiero", dijo Mayweather el jueves a la AFP. "Me he retirado, pero no me he retirado de divertirme y ganar dinero".

El pasado mes, Mayweather y Logan hicieron todo lo posible por calentar su espectáculo durante una sesión fotográfica que se convirtió en una pseudobatalla generalizada ante los medios de comunicación.

Cada vez más promotores y boxeadores están dispuestos a fórmulas creativas para aprovechar la atención que reciben figuras de Internet como los hermanos Paul.

"Siempre hemos pensado de una forma diferente", dijo a la AFP Leonard Ellerbe, director ejecutivo de Mayweather Promotions. "Floyd ha vencido a más campeones del mundo que nadie, pero los aficionados más acérrimos nunca le darán el crédito que merece".

De acuerdo con las reglas de la pelea, no habrá jueces oficiales y ninguno de los púgiles será declarado vencedor aunque logre noquear al rival durante los ocho asaltos de tres minutos cada uno.

"Esta pelea no tiene más sentido que generar dinero, es una estupidez", sentenció la estrella mexicana del boxeo Saúl 'Canelo' Álvarez, cuya única derrota en su carrera fue ante Mayweather. "Le dan licencias a personas que no son boxeadores. Esto no es fútbol, estos tipos se pueden matar".

- "Sé que puedo vencerlo" -

Antes de la pelea, Logan Paul le dijo a la AFP que creía firmemente en lograr lo que ningún boxeador ha conseguido: doblegar al 'Money'.

"Después de esta pelea no quiero que nadie me diga que algo es imposible", dijo Paul. "Estoy representando al tipo que fue descartado, al tipo que creyó tanto en sí mismo que su fe implacable lo impulsó al éxito. Ese soy yo. Sé que puedo vencerlo".

Paul, de 26 años, se aventuró por primera vez en el boxeo en una pelea amateur con el 'youtuber' británico KSI en Manchester (Inglaterra) en 2018, que terminó en empate y generó 1,3 millones de dólares en pago por visión en todo el mundo.

En 2019, ambas celebridades disputaron una revancha en Los Ángeles (California) que KSI ganó por puntos.

"Si gano, será la mayor sorpresa en la historia de los deportes de combate. Si Mayweather gana, a nadie le importará. Bien hecho, hermano, habrás ganado a un 'youtuber", dijo Logan sintetizando su enfoque del evento.