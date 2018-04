635x357 Pacquiao aclara que no ha roto del todo con Roach. Associated Press

MANILA (AP) — Manny Pacquiao aclaró su vínculo de 16 años con el entrenador Freddie Roach no está del todo roto.

El ocho veces campeón mundial en diferentes divisiones informó que será entrenado por Restituto "Buboy" Fernández y Raides "Nonoy" Neri en la pelea contra el argentino Lucas Matthysse por el título welter de la AMB en Kuala Lumpur, Malasia, el 15 de julio. Pero que eso será de manera experimental.

“Aún no le cerrado la puerta a Freddie”, señaló Pacquiao el miércoles. “Solo queremos ver cómo Buboy maneja esta pelea y luego volvemos con Freddie. Lo que quiero decir es que voy a tomar a decisión, pero de momento no he tomado una decisión definitiva”.

Pacquiao anunció sus planes para esta pelea la semana pasada en una el último párrafo de un comunicado de prensa.

Roach indicó que no se enteró de que no iba a estar en la esquina de Pacquiao en Malasia hasta que se divulgó el comunicado del filipino. El veterano entrenador divulgó una agridulce declaración en la que lamentó el final de una de las relaciones duraderas en un deporte en el que los cambios son muy frecuentes. Roach ha estado en la esquina de Pacquiao por 34 peleas consecutivas desde su debut en 2001.

Pacquiao, en su primera rueda de prensa tras el anuncio, quiso aclarar la situación.

"Freddie y yo somos como una familia. Somos como una familia muy unida y aún no he tomado una decisión sobre Freddie Roach”, dijo.

Pacquiao suele darle el crédito a Roach por su evolución de un fajador nato a un púgil más técnico tras infinitas horas de entrenamientos en el gimnasio de Roach en Hollywood, el Wild Card.

Pero Pacquiao (59-7-2, 38 nocauts) ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos nueve combates y su velocidad de manos ya no es la misma de antes. Perdió por decisión ante Floyd Mayweather en 2015, y luego en otra pelea ante el desconocido australiano Jeff Horn, en su último compromiso con Roach en julio pasado.

Pacquiao, de 39 años, enfatizó que su determinación es prolongar su carrera y que prefirió un cambio para enfrentar a Matthysse (39-4, 36 nocauts)

“No estoy acabado”, dijo el senador filipino. “Eso es lo que trataré de demostrar el 15 de julio, que Manny Pacquiao no está acabado en el boxeo”.