Pacquiao vence por nocaut al argentino Matthysse

El filipino Manny Pacquiao recuperó este domingo el cinturón del peso wélter al vencer por nocaut al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el argentino Lucas Matthysse.

Se trata de su primera victoria por nocaut desde 2009 y que marca una nueva etapa para este icónico boxeador que en diciembre cumplirá 40 años.

Con esta, Pacquiao suma ya 60 victorias en su carrera.

El filipino derribó a su rival en el tercer asalto con una devastadora serie de golpes, y cuando este cayó por tercera vez, en el séptimo, el árbitro Kenny Bayless puso fin al combate.

Lucas Matthysse, de 35 años, que llegaba al combate con una buena reputación, no pudo hacer frente a la velocidad de su rival.

"Estoy sorprendido de haberle tumbado tan rápido", dijo Pacquiao, que acumula ahora 60 victorias, siete derrotas y dos empates.

"Me sorprendió tumbar a Matthysse en el tercer asalto, en el quinto y en el séptimo. Hacía mucho tiempo que no lograba algo así", añadió, reconociendo que "ya no soy joven".

El argentino, que llegaba al combate con un récord de 36 nocauts en 39 victorias y cuatro derrotas, se vio abrumado por la buena forma de "Manny" Pacquiao.

"Es muy difícil pelear con Manny Pacquiao", dijo tras el combate. "Es un gran boxeador, perdí ante una gran leyenda", aseguró.

Matthyse se colgó el cinturón de campeón del mundo de los wélters por la AMB en enero, después de haber derrotado al tailandés Teerachai Sithmorseng.

No obstante, la última vez que se enfrentó a un oponente del calibre de Pacquiao cayó por nocáut en el décimo asalto, frente al ucraniano Viktor Postol, campeón del mundo de los superligeros, en 2015.

En la misma velada en Malasia, y antes del choque Pacquiao-Matthysse, el filipino Jhack Tepora logró el cinturón interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso pluma al vencer al mexicano Edivaldo Ortega.

El invicto Tepora derribó a Ortega con un derechazo en el noveno asalto, en un combate que había sido parejo hasta ese momento.

Luego siguió con una serie de potentes swings que obligaron al árbitro a interrumpir el combate tras 2 minutos y 38 segundos en el noveno asalto.

"No esperaba ganar pero me entrené muy duro para esta pelea en los últimos tres meses", dijo Tepora, que ahora tiene un récord de 22 victorias.

En otro de los combates celebrados en Kuala Lumpur, el intento del chino Lu Bin de lograr el título mundial de los minimosca en su segundo combate profesional quedó brutalmente frustrado por el venezolano Carlos Cañizales, que lo noqueó en los últimos segundos de la contienda.

Cañizales, que ponía en juego su cinturón, derribó a Lu en el undécimo asalto y fue a buscar el nocaut en el duodécimo y último asalto, lográndolo justo antes del final.

El chino, de 23 años, abandonó el ring en una camilla y con una máscara de oxígeno.