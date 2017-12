Rigondeaux-Lomachenko, duelo de estrellas amateur

Los fanáticos del boxeo tendrán un regalo navideño adelantado el sábado, cuando dos bicampeones olímpicos se enfrenten en un combate por el título de las 130 libras.

¿Lo mejor de todo? Que será transmitido en Estados Unidos por el canal de cable básico ESPN.

El promotor Bob Arum cree que el futuro del boxeo está cambiando, y esa percepción queda evidenciada en la cartelera que presentará en el teatro del Madison Square Garden, donde el cubano Guillermo Rigondeaux y el ucraniano Vasyl Lomachenko se enfrentan en una pelea de campanillas. Y los fanáticos no tendrán que desembolsar dinero para verlo por los sistemas de pague por ver, como sucedería con otras peleas de esta talla.

“Los conocerá mucha más gente que si pelearan en una de las cadenas de cable premium”, dijo Arum. “Tenemos un megáfono mucho más grande en una cadena de 24 horas de deportes”.

Rigondeaux y Lomachenko son harto conocidos entre los conocedores del boxeo por su trayectoria en el deporte amateur.

El cubano ganó dos medallas olímpicas de oro y está invicto en 17 combates como profesional, mientras que Lomachenko también fue campeón olímpico en dos ocasiones.

La mayor crítica contra Rigondeaux es que tiene un estilo de pelea muy defensivo y que rehúye el intercambio de golpes, aunque Arum cree que eso cambiará cuando Lomachenko lo presione.

“Tiene el estilo cubano y no se arriesga para ganar por decisión, pero no podrá hacer eso contra Lomachenko”, dijo Arum. “Lomachenko no dejará que acumule puntos, así que será una pelea en serio. Creo que Lomachenko lo noqueará en los últimos asaltos”.

En una coincidencia interesante, la cadena HBO transmitirá el sábado un combate desde Las Vegas de Orlando Salido, el único boxeador que ha derrotado a Lomachenko como profesional.

La nueva alianza de Arum con ESPN comenzó en julio, cuando la pelea entre Manny Pacquiao y Jeff Horn desde Australia tuvo unos tres millones de televidentes. Lomachenko logró buenos ratings en una cartelera suya, y Terence Crawford también peleó en el canal en agosto.

La empresa Top Rank de Arum tiene programadas 18 carteleras el próximo año en ESPN, muchas de ellas en el horario estelar del sábado por la noche.