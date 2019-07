"Soy mexicano...y estadounidense", el capitán de EEUU que no cree en fronteras

"Soy mexicano...", dice en español. "Y estadounidense", agrega en inglés. El púgil de origen latino Richard Torrez Jr. no cree en fronteras ni murallas en su camino a la consagración en estos Juegos Panamericanos.

Torrez Jr., quien compite en el peso superpesado en los Juegos Panamericanos (+91 kg), se siente "orgulloso" de sus raíces en un momento de tensión por el muro que pretende construir el presidente Donald Trump, para en teoría 'proteger' a Estados Unidos de inmigrantes ilegales, solicitantes de asilo, delincuentes y narcotraficantes.

"Soy mexicano-estadounidense. Mi padre es mexicano. Estoy muy orgulloso de mi herencia mexicana y estoy muy orgulloso de ser estadounidense", comenta el pegador de 20 años, nacido en California, en entrevista con la AFP.

- Boxeo en los genes -

"Mi padre fue boxeador, así como mi abuelo. Mis padres, hoy, son maestros de escuela y tal vez por ello aprendo rápido, porque aprendo de los mejores", contó Torrez después de vencer por decisión unánime al anfitrión Luis Muñoz en su primer combate en sus primeros Juegos Panamericanos (30-24, 30-25, 30-24,30-25 y 30-24).

Blanco, de cabello cobrizo rizado, comenzó en el boxeo desde niño en el Athletic Boxing Club de Tulare, su población natal, guiado por su padre, quien soñó sin éxito competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-1984.

En Tokio-2020, Torrez puede hacerle honor.

"Yo tengo las más altas expectativas. Vine acá a buscar nada menos que el oro (...). Ir a los Juegos Olímpicos es el plan. Yo apunto a lo más alto, nunca menos. Mi plan es el oro panamericano y después luchar por mi oportunidad olímpica", expresó con una toalla sobre los anchos hombros y las manos vendadas.

Su gran prueba llegará el martes, cuando enfrentará al cubano Dainier Peró. Su velocidad y sus movimientos sobre el ring serán sus armas.

Muñoz, quien ya recibió su castigo, analiza las opciones del capitán del equipo estadounidense de boxeo.

"Es un boxeador muy movedizo, zurdo, completo. Se movía bastante y no es el típico superpesado. No te tira ráfagas de tres o cuatro golpes, te pega seis".

- Beethoven en el ring -

Torrez Jr escucha música clásica para "despejar la mente" antes y después de cada entrenamiento. Sus favoritas: las obras de Ludwig van Beethoven, "el mejor compositor de todos los tiempos".

"Me gusta Beethoven, la música clásica (...), cuando tengo un rato siempre voy a mi computadora, pongo música y eso me pone en el ánimo correcto y me permite poner las cosas en orden en la mente", relata el pegador.

"Me pone en el estado mental que quiero (...). Me ayuda a visualizar mis metas".

- Profesionalismo a la vista -

"Planeo pasar a profesional en 2021", proyecta Torrez Jr, quien ha ganado más de un centenar de pelas como amateur, siendo en el camino ganador de los Campeonatos Élite Nacionales de Estados Unidos en 2017 y 2018.

"Pero ahora estoy enfocado en los Panamericanos" y, luego, "en los Juegos Olímpicos", subraya.

- Seguidor del fútbol americano -

Su platillo favorito, fiel a su herencia mexicana son los burritos, pero como buen estadounidense sigue con pasión la NFL y a los Green Bay Packers.

Tal vez por ello no hay película que le guste más que Remember The Titans, centrada en el coach escolar de fútbol americano Herman Boone y las luchas de la década de 1970 contra la segregación racial.