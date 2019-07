Un preso paraguayo, campeón sudamericano de boxeo tras un combate en prisión

El paraguayo Richard "La Pantera" Moray, recluso en la cárcel Tacumbú de Asunción, noqueó la noche de este viernes al brasileño Carlos "Caolho" Santos en una pelea por el título sudamericano de boxeo en la categoría peso wélter.

Con el apoyo de las asociaciones de boxeo de Brasil y Paraguay y convalidado por la Federación Paraguaya de Boxeo, el enfrentamiento tuvo lugar dentro del presidio, a la vista de autoridades y de parte de los más de 4.200 presos ahí recluidos.

El Gobierno paraguayo apadrinó la pelea, subrayando el valor de la reinserción social.

"Marcamos un hito en la historia del boxeo. Estamos muy contentos por los trabajos que estamos haciendo con varios reclusos que están practicando este deporte", dijo a periodistas el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos.

El espectáculo fue transmitido en directo por el canal oficial y por la red Facebook de la Presidencia.

Ríos dijo que el Gobierno del presidente Mario Abdo apoyó el espectáculo para premiar a presidiarios que se han sometido al régimen de rehabilitación y de reinserción social.

Moray, de 31 años y campeón nacional en la categoría wélter (de 64,5 a 65 kilos), dijo haberse preparado los últimos cuatro años para llegar al desafío.

"Abandoné la droga, el alcohol para convencer a las autoridades de mi arrepentimiento. Además quiero recuperar la confianza de mis dos hijas Uma y Micaela", expresó eufórico el boxeador, a quien le faltan cuatro meses para purgar una condena de siete años por "robo agravado".

Al evento asistieron más de un dos centenares de espectadores, entre autoridades, invitados especiales, periodistas y un grupo de presidiarios previamente seleccionados.

El ministro dijo que se tomaron todas las medidas posibles de seguridad, a cargo de agentes antimotines, para evitar cualquier tipo de incidente.

- "Me tenía que levantar" -

La velada ofreció otro tipo de enfrentamiento en una cárcel que es escenario recurrente de luchas mortales entre presos, que viven en condiciones de hacinamiento.

Apenas un millar de reclusos tiene condena y el resto se encuentra bajo la figura de prisión preventiva. La capacidad del edificio, de 1.500 personas, es superada por más del doble.

Moray, que abrazó el boxeo a los 14 años en Buenos Aires, Argentina, exhibió buenas condiciones técnicas y atléticas para destronar a Santos, campeón defensor sudamericano. Su ágil movimiento de torso y giros, balance, cabeceo constante y habilidad para las pegadas determinaron finalmente la victoria del paraguayo.

"Yo estuve alguna vez tocando fondo, pero me metí en la cabeza que no tenía a nadie alrededor mío y que me tenía que levantar. Ahora veo el fruto de lo que me propuse y no voy a parar, pensando además que detrás, hay más de cien personas siguiendo mis pasos", dijo a periodistas.

Su entrenador, Fabio "Potrillo" Romero, a la sazón presidente de la Asociación Nacional de Boxeo de Paraguay, dijo que el triunfo fue resultado de largas horas diarias de práctica en las que el nuevo campeón sudamericano "se destacó por su constancia".

Moray fue sometido a una dieta especial basada en carnes, pastas, frutas, verduras, lácteos, miel de abeja y dosis de vitaminas.