Adriano Malori anuncia su retirada del ciclismo profesional

El corredor italiano Adriano Malori (Movistar) anunció este lunes en la jornada de descanso del Tour de Francia su retirada del ciclismo profesional, anticipada por las lesiones sufridas por una grave caída en Argentina en 2016.

"Todos sabemos lo que pasó en Argentina. Llevo dos años luchando en una batalla contra ese día y la he ganado, aunque no lo haya hecho del todo. El objetivo que tenía en mi vida, como ya le he explicado a Eusebio (Unzué), era hacer algo especial en el mundo de la bici. No puedo hacerlo como corredor y será de otra manera. Desde hoy empieza 'Adriano Malori 2.0'. Llevo ya un mes formándome como técnico, estudiando para ayudar en esa faceta", explicó el corredor italiano de 29 años, ganador de una etapa en la Vuelta a España y subcampeón del mundo de contrarreloj en 2015.

Malori sufrió una caída en el Tour de San Luis-2016 que le provocó lesiones neurológicas.

El italiano dio la noticia arropado por sus compañeros de la formación azul. Entre ellos le dedicó unas palabras el colombiano Nairo Quintana: "Para mí, es muy difícil que un compañero deje la bici, pero nos daba mucha alegría cuando escuchábamos en el día a día que iba a mejorar. Debemos estar agradecidos, orgullosos de que la vida siga adelante para él, que tenga mucho éxito, es una gran persona".