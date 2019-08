Argentino Richeze, monarca de ciclismo de ruta en Lima

LIMA (AP) — Pese a su larga trayectoria en las vueltas europeas de ciclismo, Maximiliano Richeze está acostumbrado a vivir en el anonimato en su natal Argentina, pero quizá eso cambie a partir del sábado.

Con una frenética remontada y un sprint endemoniado, Richeze ganó el sábado la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos para darle a su país la primera medalla de oro en esa competición desde hace más de medio siglo.

Richeze, un veterano de 36 años, remontó nueve posiciones en los 10 kilómetros finales, de los 177 que se disputaron en el circuito de Costa Verde, para imponerse en un final de fotografía al mexicano Ignacio Prado y al colombiano Brayan Gómez, quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

Los tres corredores que subieron al podio terminaron a prueba con idéntico tiempo de 4:06.28.

"Es una medalla importante, la venía buscando y se la dedico a mi esposa y mi hija, que son quienes sufren con mis ausencias", dijo Richeze, quien se convirtió en el primer corredor de su país en ganar medalla de oro en unos Juegos Panamericanos desde que Ricardo Senn lo logró en Chicago 1959.

Richeze ha dedicado su vida al ciclismo. Su padre Omar fue seleccionado nacional y un destacado competidor en la década de 1970 y 80.

Siguiendo esos pasos, Richeze tiene ya una carrera de 15 años corriendo en Europa, donde su principal trabajo es como 'lanzador', un ciclista que tiene como misión lanzar a la victoria los sprinters en las pruebas de ruta.

Quizá por eso, cuando visita el barrio de Bella Vista, en el noroeste de Buenos Aires, nadie le reconoce y pasa inadvertido.

"La realidad es que el ciclismo casi no existe en Argentina, te puedo decir que en mi barrio no me conoce nadie y cuando ando en Europa soy reconocido porque corro al más alto nivel", agregó el pedalista, quien tiene cuatro participaciones en el Tour de Francia, incluyendo la última edición.

"Venía mal luego de correr en el Tour de Francia, fue una prueba muy dura para mí físicamente y vengo muy desgastado, pero cuando me llaman para correr para la selección, sé que es algo importante y dejo todo por la camiseta porque sé que es importante", agregó.

Ese desgaste no fue evidente en Lima.

Un grupo de nueve corredores se despegó casi desde el inicio de la prueba, pero el ecuatoriano Jonathan Narváez y Richeze estaban a 1:30 minutos de los líderes cuando restaban 10 kilómetros y poco a poco fueron reduciendo la ventaja.

A falta de tres kilómetros, Richeze y Narváez dieron alcance a ocho fugados, que encabezaba el peruano Alonso Gamero. En el embalaje final cerraron fuerte para treparse al podio.

De los fugados desde el inicio, sólo el mexicano Prado alcanzó a subir al podio.

"Yo, cuando atacó Narváez decidí salir con él, fue un gran esfuerzo el conectar a los que se habían fugado pero ya que estaba ahí, sabía que tenía que aprovechar", relató Richeze.

Cuando Richeze subió al podio y el himno argentino resonó en el circuito de playa de Costa Verde, pocos compatriotas suyos estuvieron ahí para reconocer su éxito. Y muchos más reconocerán ahora su rostro.