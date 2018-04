635x357 Armstrong zanja demanda de 100 millones con gobierno federal. JIM VERTUNO (Associated Press)

AUSTIN, Texas (AP) — Lance Armstrong llegó a un acuerdo con el gobierno federal de Estados Unidos para pagar cinco millones de dólares de los 100 que el ejecutivo había reclamado dentro de una demanda por daños contra el retirado ciclista, que fue despojado de sus siete títulos del Tour de Francia tras reconocer que se dopó durante la mayor parte de su carrera.

El acuerdo fue anunciado el jueves. Las partes se preparaban para un juicio que iba a comenzar el 7 de mayo en Washington. Floyd Landis, excompañero de Armstrong en el equipo US Postal Service radicó la primera demanda en 2010 y podrá recibir hasta el 25 por ciento del acuerdo, además de los honorarios legales que serán cubiertos por Armstrong.

En procura de recuperar los millones que fueron gastados en el patrocinio de los equipos de Armstrong, el gobierno su sumó a la demanda contra Armstrong en 2013, luego que admitiera públicamente en una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey de que consumió esteroides y otras sustancias para mejorar el rendimiento a lo largo de su carrera. Armstrong ya se había retirado del ciclismo, pero la confesión destrozó el legado de una de las figuras deportivas más populares del mundo.

En una declaración enviada a The Associated Press, Armstrong expresó estar contento de “haber hecho las paces” con el servicio postal de su país.

“Creo que la demanda contra mí no tenía mérito y era injusta, y aunque estoy gastando mucho dinero para zanjarla, desde 2013 he tratado de asumir plena responsabilidad de mis errores y conducta inapropiada, y hacer los correctivos en lo que sea posible”, dijo. “Yo pedaleé con mi alma para el equipo Postal de ciclismo, y siempre me sentí orgulloso de lucir la camiseta roja, blanca y azul con el águila en mi pecho al competir en el Tour de Francia. Son recuerdos muy auténticos y con mucho significado para mí”.

El acuerdo despeja los problemas legales más espinosos que afrontaba Armstrong, de 46 años, desde su caída en desgracia.

Sufrió enormes pérdidas financieras al ser abandonado por sus principales patrocinadores y debió pagar más de 20 millones de dólares en daños y acuerdos en varias demandas. La presentada por el gobierno hubiera sido la más grande de todas.