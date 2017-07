A Astana y Sky les gusta Quintana pero creen que seguirá en Movistar

El ciclista colombiano Nairo Quintana está protagonizando su peor resultado en el Tour de Francia en sus cuatro participaciones, lo que ha provocado que aparezcan rumores sobre una posible salida del Movistar y su marcha a otro equipo, filtrándose los nombres de Astana y Sky, que afirmaron a la AFP que ven difícil que se mueva.

"¿Quintana tiene todavía dos años de contrato no? Es un buen ciclista, es un campeón. Hay muchos rumores, pero si tiene contrato no creo que nada se vaya a mover", explica el director deportivo del Astana, el kazajo Dmitri Fofonov.

Cuando se le pregunta si hay posibilidades de que corra con ellos, el kazajo lanza una respuesta enigmática: "Siempre hay posibilidades", afirma riéndose abiertamente.

Por su parte, el francés Nicolas Portal, el director deportivo del Sky, mostró su admiración por el ciclista colombiano, pero fue menos enigmático de Fofonov, dejando escasas posibilidades a que se haga realidad la llegada de Nairo.

"Si viniera con nosotros sería genial, ¿pero tendría sitio? ¿él querría venir? Con Chris Froome en el equipo, veo esto más como una falso rumor que real". señala Portal.

El Sky mantiene una política diferente que otros equipos que cuentan con dos líderes, como es el caso del propio Movistar, que tiene a Nairo Quintana y Alejandro Valverde como líderes.

- Dos años más en Movistar -

En el Sky, todo gira en torno a Froome y no hay sitio para nadie más como líder. "Nairo es un gran ciclista, pero para ser honestos veo las cosas un poco complicadas. Está en un equipo que necesita un líder, donde se siente bien y donde se habla español", concluye Portal.

El propio Quintana afirmó el viernes que esos rumores de que podría dejar Movistar no son ciertos.

"Estoy tranquilo por lo que se habla de otros equipos. No es cierto. Tengo contrato con Movistar por dos años más. Tengo aquí tranquilidad y estoy mentalmente tranquilo. No me ha afectado para nada", afirmó el colombiano.

Quintana tiene contrato con Movistar hasta 2019 y quiere dejar pasar toda la tormenta del Tour, donde no ha podido estar entre los diez primeros en la clasificación general, después de haber sido dos veces segundo y una tercero en sus tres anteriores participaciones.

El hecho de haber disputado Giro de Italia y Tour de Francia este año, recortó sus aspiraciones de brillar en la ronda francesa, al llegar cansado de la prueba de la 'maglia' rosa.

A sus 27 años, le van pasando las temporadas sin lograr ofrecer ese ansiado primer triunfo en el Tour a Colombia.

Por ahora, todo indica que sigue en Movistar, aunque como dice Fofonov riendo: "Siempre hay posibilidades" de cambio.