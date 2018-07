Atapuma, de los sueños de su hermano mayor al Tour

Darwin Atapuma disputa con orgullo su tercer Tour. Han pasado más de 20 años desde que su hermano Remigio adaptó una bicicleta para él, con el sueño de que un día disputase la ronda francesa.

"Esperaba más de este Tour. Mi ilusión era pelear una etapa y tratar de buscar alguna fuga para tener algo de protagonismo", afirma, en conversación con la AFP, el combativo ciclista, presente en dos fugas en la presente edición de la prueba gala, sin éxito.

Darwin Atapuma es el menor de nueve hermanos en una familia dedicada a la agricultura, de la región de Nariño, en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador.

Uno de sus hermano mayores, Alirio, fue el primero que se aficionó al ciclismo, pero otro, Remigio, fue más allá y abrió un almacén de bicicletas.

Y transmitió el amor por el ciclismo al pequeño Darwin, que en ese momento tenía ocho años, y para el que fabricó una bici a su medida.

"A mi hermano le gustaba el ciclismo, yo le miraba y empecé a montar. Luego se casó, puso un almacén de bicicletas, que todavía tiene y adaptó una bicicleta para mí, porque era muy pequeño. Sigo siendo pequeño pero en ese tiempo era mucho más pequeño", afirma el ciclista de 1,68 metros.

- Dos escapadas en el Tour -

"Después siguieron creciendo las ganas de ser ciclista en mí y gracias a Dios estoy aquí. Mis dos hermanos mayores siguen corriendo de forma recreativa. Remigio estuvo compitiendo hasta los 20 años y luego se retiró", explica Darwin.

Y a sus 30 años, Darwin Atapuma, del equipo Emirates, ha luchado en esta edición del Tour por un segundo sueño, lograr una etapa.

"He estado en dos escapadas, pero en ninguna las dos he tenido el resultado esperado. Al final se queda uno sin piernas y creo que he tenido un poco de mala suerte", resume.

Después de haber abandonado en su primera participación en el Tour, en la séptima etapa, en 2014, y haber terminado en el puesto 41 en 2017, en la presente edición ocupa la posición 69, a casi dos horas del líder galés Geraint Thomas.

Atapuma, el más veterano de los cuatro colombianos que siguen en carrera en el Tour, cree que su país tiene un buen relevo para el futuro.

"El ciclismo colombiano viene creciendo desde hace unos años y vamos a seguir teniendo ciclismo colombiano para rato", afirma.

Los otros tres colombianos que siguen en el Tour, Nairo Quintana (28 años), Daniel Martínez Poveda (22) y Egan Bernal (21) son bazas fuertes para ganar un día el Tour.

- Buena cantera colombiana -

"Pienso que hay muchos colombianos que sueñan con ganar el Tour y seguramente se va a dar. Tal vez habrá que tener algo de paciencia y llegará en algún momento", afirma.

Tras dejar Colombia en 2014, Atapuma fichó por el equipo BMC Racing, donde estuvo tres años y esta es su segunda temporada en el Emirates, pero no sabe si seguirá en el equipo del Golfo.

"Este año termino contrato y veremos qué pasa. No sé hasta el momento decirte qué decisiones voy a tomar. En este momento necesito terminar el Tour y ver después qué se puede hacer", explica.

Con el BMC tuvo su mejor época. En 2016, fue noveno en el Giro de Italia y durante cuatro días llevó el maillot rojo de líder de la Vuelta a España.

Esos éxitos le abrieron la puertas al Emirates, donde un par de lesiones en 2017 le impidieron lograr los resultados que quería.

En el Tour del año pasado, realizó una escapada en solitario en la etapa con final en el Col d'Izoard, en los Alpes, terminando segundo aquella jornada, al ser alcanzado por el francés Warren Barguil no muy lejos de la meta.

En este Tour también lo ha intentado. Y lo seguirá haciendo en futuras ediciones de la ronda francesa. En el Emirates o en otro equipo. Para orgullo de su hermano Remigio.