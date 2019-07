Chris Froome sale del hospital y regresa a su casa

El cuatro veces ganador del Tour de Francia Christopher Froome, gravemente lesionado en una caída durante un entrenamiento en junio cuando se preparaba para el Criterium Dauphiné, salió del hospital y volvió a su casa el jueves, indicó este viernes el director de su equipo Dave Brailsford.

"Dejó el hospital ayer y fue llevado a casa. Puso los pies en el suelo por la primera vez desde hace mucho tiempo, es un gran paso hacia adelante. Va muy bien", señaló el jefe del equipo Ineos durante una rueda de prensa en Bruselas, en la víspera de la salida del Tour.

El británico, que se cayó el 12 de junio al chocar con un muro a 60 km/h después de no controlar una ráfaga de viento, estuvo hospitalizado en Saint-Etienne hasta el 20 de junio, cuando fue transportado a un centro de rehabilitación para deportistas de alto nivel, en una localización que no se facilitó y que Brailsford no quiso desvelar este viernes.

El corredor de 34 años fue operado de múltiples fracturas, en el fémur y el codo derechos, pero también en las costillas.

"El camino de la curación será largo, pero comienza ahora y estoy totalmente dedicado a mi regreso a lo más alto", declaró Froome el 15 de junio.