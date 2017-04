Christofer Jurado habla de su nueva experiencia en el Quick Step Telcom

El ciclista panameño Christofer Jurado vive una nueva experiencia en Europa al ser confirmado para formar parte del equipo Quick Step Telcom.

Aquí la entrevista realizada por el departamento de prensa a Jurado:

Ya en España, ¿Cuales son tus primeras sensaciones?

Las primeras sensaciones no fueron tan buenas no sé si por él frío o por el cambio de hora.



Que objetivos tienes para tu primera temporada con el QSTG?

Los objetivos que tengo son adaptarme bien al equipo, corredores, directores y ayudar en todo lo que me pidan.



Después de 3 años en el centro mundial UCI competir en el calendario amateur en tu breve

experiencia que diferencia ves

La verdad las carreras que corría con él centro UCI eran muy buenas. No todas pero igual aquí en España se va rápido.

Desde Panamá como se vé el ciclismo europeo

La diferencia es que en Europa lo tienen todo para ser buenos ciclistas ,desde equipos, carreras, apoyo, en cambio a nosotros nos cuenta un poco mas ya que en Panamá no hay equipos que apoyen tanto al ciclista ni carreras de buen nivel ni tampoco muchos corredores.



Porqué estas en España

Estoy en España gracias a Matxin y al señor Emer Samudio que desde que empecé me ayudó y fue el que en 2013 consiguió contacto con Matxin para que corriera en junior y ahí fue donde conocí a Matxin donde me ayudo mucho durante la temporada junior y me ayudó a estar en el centro UCI.



Que tipo de corredor eres, como te defines técnicamente

Me considero un corredor un poco completo no tan escalador no tan sprinter pero me defiendo un poco en cada terreno.



Te sientes arropado en España personalmente

Si si, por él equipo y Matxin que siempre está al tanto de cómo va el día a día aquí en España.



Tu carrera preferida

Me gusta mucho el Tour de Francia y desde pequeño siempre he soñado en llegar a correrlo.



Cómo te ves en un futuro profesional?

Si Dios me lo permite me veo corriendo en algún equipo pro



Cuales son los cambios más llamativos que te encuentras al llegar a Europa

El nivel de carreras las costumbres de las personas la cultura es totalmente diferente a la de América Latina



Que encuentras llamativo de costumbres, paisajes

Lo llamativo es la cultura ciclista que hay en Europa motiva mucho la verdad te hacen sentir pro ya sea si vas rezagado te alientan mucho.



Cual es tu plan para esta temporada, volver a Panamá para cuando? con periodicidad?

El plan es llegar a correr las carreras con el equipo toda la temporada, tener buenos resultados y ya volver a Panamá cuando se acabe la temporada en Europa y porque no con el contrato de algún equipo pro



Cuando no andas en bici cuáles son tus aficiones?

Bueno cuando dejo la bici suelo pasar mucho tiempo con la familia y mis sobrinos ya que en temporada los echo mucho de menos



En España cuando no andas en bici a que dedicas tu tiempo?

Me pongo a ver alguna peli o leer algo. Echar cuentos con mis compañeros que se encuentran conmigo, escuchar música

Que valoración tienes de tu nuevo equipo, compañeros, material, marcas que te apoyan

El equipo es bastante bueno. Lo poco que llevo aquí me siento bien con mis compañeros son muy majos hahaha y sobre material y eso bastante bien no me imaginé tener tanto material como lo hay en este equipo son muchas marcas y de las mejores las que nos apoyan como quickstep, telcom, gimex, ekoi, munish, gobierno de navarra, la milagrosa, rotor, specialized, toyota, Polonia, transparenbike, hhostal la torre, six2, ochagavia, frenkit, bkool, bermarc, ederlan



Un consejo para aquellos que quieren vivir tu experiencia, merece la pena?

Ser disciplinado tener un objetivo claro por él cual hacer ese sacrificio día a día y no darse por vencido.