Colombiano Higuita gana 18va etapa, Roglic sigue en punta

BECERRIL DE LA SIERRA, España (AP) — Primoz Roglic dio u nuevo paso hacia el título de la Vuelta de España con un excelente segundo puesto en la 18va etapa el jueves, que fue ganada por el colombiano Sergio Higuita, aumentando su ventaja en la recta final de la competencia de tres semanas.

Higuita ganó la etapa de 177,5 kilómetros tras despegarse del grupo y defenderse de una arremetida tardía de Roglic y Alejandro Valverde.

Fue la primera victoria en una etapa del Grand Tour para el ciclista de 22 años del equipo EF Education First.

“No tenía energías, pero sí el corazón puesto en mis sueños por los que tanto tiempo he luchado”, dijo Higuita. “No me creí la victoria hasta que faltaban cinco kilómetros para meta, porque desde atrás venían muy fuerte y temía que me cazaron... Sentí mucha emoción en meta, donde había bastantes aficionados colombianos”.

Roglic, un exesquiador esloveno que compite por Jumbo-Visma, aumentó su ventaja a 2 minutos y 50 segundos cuando solamente le faltan dos etapas competitivas antes de la final en Madrid el domingo.

“Estamos un día más cerca de la victoria y hemos vivido una jornada buena para mi equipo y para mí”, dijo Roglic. Podemos ser optimistas mientras sigamos concentrados”.

Valverde, el veterano español de Movistar, regresó al segundo general tras cruzar la meta tercero. "Estar segundo da gusto, sí, pero cojo mi responsabilidad para luchar hasta el final de la Vuelta. Seguimos desde 2003 como soy yo, Alejandro Valverde, dando lo máximo y haciendo disfrutar al público. Y con la misma ilusión”.

El colombiano Nairo Quintana, compañero de Valverde, había estado 2:24 detrás de Roglic tras la etapa previa. Pero Quintana terminó perdiendo terreno y cayó al tercero.

Su compatriota Miguel Ángel López lanzó varios ataques el jueves, pero no pudo alcanzar a Roglic y anda cuarto, a más de cuatro minutos de la punta.