Contador cree que tiene opciones de ganar el Tour de Francia

El ciclista español Alberto Contador (34 años), tras dar marcha atrás en su intención de retirarse, cree que tiene "opciones de ganar el Tour" de Francia en la nueva temporada, con su nuevo equipo Trek-Segafredo, como explicó este viernes en una entrevista con la AFP.

Pregunta: ¿Cuáles son sus ambiciones para la nueva temporada?

Respuesta: Espero no tener mala suerte, todo dependerá del estado físico que tenga. Lo que quiero es hacer un buen inicio de temporada, con carreras que siempre formaron parte de mi calendario, como la París-Niza, la Vuelta a Cataluña y la del País Vasco, y ya luego centrarme en el Tour de Francia. Quiero llegar al 100% a la salida del Tour, luego ya veremos qué podemos hacer.

P: ¿Qué supondría ganar otro Tour de Francia, diez años después del primero que conquistó en 2007?

R: Sería simplemente ganar otro Tour. Mucha gente me habla de eso, de ganar un Tour después de tanto tiempo. Para mí supondría la ilusión de ganar otra vez la mejor carrera del mundo. Creo que puedo tener opciones de ganar el Tour. Por ello continúo, creo que físicamente estoy todavía con posibilidades para poder ganar. Evidentemente hay muchos rivales, muy fuertes, y equipos muy potentes. Las etapas son cada vez más cerradas y bloqueadas, pero creo que podemos hacer un buen Tour y luchar para ganar.

P: ¿En qué es más fuerte que hace diez años?

R: A nivel de potencia. Los vatios que muevo ahora son superiores a los que movía en el año 2007. Quizás la única cosa que echo de menos es que en 2007, en un mes y medio de cerrar un poco la boca, rápidamente el peso bajaba. Ahora necesito trabajar más. Pero en cuanto a mover potencia y capacidad de recuperación me siento mejor que en 2007.

P: ¿Puede el Trek-Segafredo luchar de tú a tú con el Sky de Chris Froome?

R: El Trek-Segafredo se ha reforzado muchísimo y creo que va a tener un equipo muy bueno en la montaña. Es verdad que ahora mismo el equipo referente en cuanto a corredores es el Sky, cualquiera de los que ayudan a Froome serían líderes en otro equipo. Pero al final creo que siempre hay opciones y hay que intentarlo.

P: Su experiencia con el Tinkoff no terminó bien. ¿Ha recuperado la sonrisa en el Trek?

R: La sonrisa es complicado quitármela. Llegas a una estructura nueva, con nuevas ilusiones, nuevos compañeros, y eso siempre te motiva. El equipo me puede dar un apoyo muy importante y eso me ilusiona.

P: ¿Tiene algo que demostrar a su anterior patrón, Oleg Tinkov, que declaró que nunca ganaría otro Tour?

R: Me siento afortunado porque las cosas que no suman ni ayudan las dejo rápidamente al lado. Todo eso es pasado y únicamente pienso en el presente, y en el futuro, en intentar nuevos objetivos.

P: ¿Qué le falta para coronar su carrera?

R: No es una cuestión de victorias. Quiero simplemente disfrutar en cada carrera y, en función de cómo vaya, tener una táctica u otra. Hay etapas como la del Alpe d'Huez (en el Tour de Francia de 2011), la de Fuente Dé (Vuelta a España 2012) o la de Formigal (Vuelta a España 2016) que se salen del guión. La carrera revienta y te ves ahí en medio. No son victorias, pero son momentos, que me gustan. La gente los recuerda incluso más que algunas victorias.

P: ¿Confía en poder dinamitar el Tour de Francia este año?

R: Me gustaría que fuese un Tour de Francia muy aburrido para mí, que fuese muy bien y fuese muy cómodo. Eso será complicado. Estoy seguro de que será un Tour duro y exigente. Veremos qué puedo hacer.