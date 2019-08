Ecuatoriano Campo obtiene el oro en el BMX

LIMA (AP) — Para Alfredo Campo, el bicicrós es un símil de la vida misma: Hay un punto de salida y luego un camino lleno de obstáculos en el que sufrirás muchas caídas antes de llegar a la meta. El sábado, el ecuatoriano no cayó y consiguió al fin una presea de oro continental.

Cuatro años después de quedar segundo en los Panamericanos de Toronto, Campo se apropió del circuito localizado en la zona de Campo Verde para coronarse en Lima 2019.

Marcó un tiempo de 32.123 para superar al brasileño Ezequiel de Souza (32.493) y al argentino Federico Villegas (32.714), quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

“Este es el resultado de muchos años de trabajo, yo me levanto todas las mañanas a entrenar para perseguir mi sueños porque poder oír el himno en una competencia como esta no tiene precio”, dijo Campo. “Es un orgullo enorme el poder representar a mi país, este triunfo es para todos los 17 millones de ecuatorianos que como yo trabajan día a día y se levantan a luchar por sus sueños”.

En 2015, Campo había quedado segundo, detrás del canadiense Tony Nyhaug, y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, fue eliminado en los cuartos de final al sufrir una caída.

“Pasaron cuatro años desde lo que ocurrió en Toronto, me puse a trabajar siempre con miras a este día y ahora no vamos a parar, vamos a trabajar más”, dijo el ciclista de 26 años. “Yo en mi vida he sufrido muchas caídas pero he sabio levantarme y salir siempre con la frente en alto y hoy creo que en Ecuador somos los mejores del mundo en BMX”.

Con su presea, Ecuador alcanzó siete oros en los Panamericanos de Lima, con lo que ya que empató lo conseguido en los Panamericanos de Toronto. Más tarde, una victoria de Leonardo Quiñónez en los 200 metros de atletismo representó la octava presea dorada para Ecuador.

“Es un trabajo en equipo, yo estoy en el partidor pero hay muchas personas pedaleando conmigo en este año que fue súper importante en mi vida con mi primer podio en Panamericanos”, agregó.

Campo creció idolatrando al marchista Jefferson Pérez, quien ganó medalla de oro en Atlanta 1996 y un bronce en Beijing 2008 y es el único atleta ecuatoriano en ser medallista en unos Juegos Olímpicos.

Por eso no sorprende que tras ganar la medalla de oro en los Panamericanos, Campo ponga su mirada en un objetivo más grande.

“Cada uno tiene un propósito en la vida y yo pienso que estamos para cosas grandes, yo estoy confiado en que escucharemos el himno nacional de Ecuador en los Juegos Olímpicos”, añadió Campo. “Voy a trabajar duro para que todos ustedes me entrevisten en Tokio”.