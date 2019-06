635x357 Ecuatoriano Carapaz conquista el Giro de Italia. Associated Press

VERONA, Italia (AP) — El ecuatoriano Richard Carapaz conquistó su primer título de un Grand Tour el domingo al ganar el Giro de Italia, al cubrir la última etapa de la competencia, que culminó en Verona.

Carapaz, que apenas el miércoles cumplió 26 años, se recostó emocionado sobre el manubrio dentro de la Arena de Verona tras completar la prueba individual contrarreloj de 17 kilómetros (10,5 millas) que cerró el Giro.

“No sé qué decir, es un sentimiento único. Creo que para mí es el triunfo más grande que he podido lograr en mi vida”, afirmó el ecuatoriano del equipo Movistar. “Son episodios que en la vida uno nunca puede imaginar. Así como yo lo soñé, lo estoy cumpliendo. Ahora creo que todo es posible”.

El ecuatoriano portaba la casaca rosa de líder general desde que ganó una demandante 14ta etapa el 25 de mayo.

Carapaz terminó la carrera de tres semanas con una ventaja de un minuto y cinco segundos sobre su más cercano rival, el italiano Vincenzo Nibali, y 2:30 minutos delante del esloveno Primoz Roglic, quien arrebató el tercer lugar a Mikel Landa en la tabla general.

"No me arrepiento de nada, todos tuvimos un buen Giro de Italia, que fue muy reñido", indicó Nibali. "Tuve grandes rivales, Carapaz mostró que es fuerte y que lo merecía... Carapaz no robó nada, fue realmente duro".

Tanto Carapaz como Nibali subieron al podio con sus hijos para la ceremonia de premiación.

“Es un triunfo que debo a mi equipo, que me ha ayudado a conseguir este gran Giro de Italia. Va por ellos, por toda mi gente y por Ecuador, de Latinoamérica y en todo el mundo que se alegran de este triunfo”, subrayó Carapaz.

Los padres del ganador también volaron desde Ecuador, la primera vez que viajan en avión.

“Poder vivirlo aquí junto a mis padres, mi mujer y mis hijos es muy especial, un momento único que también les debo a ellos”, destacó.

El estadounidense Chad Haga se llevó la última etapa, la primera que ganar en un Grand Tour. El belga Victor Campenaerts cruzó la meta cuatro segundos después, y Thomas De Gendt, también de Bélgica, llegó seis segundos más tarde que Haga.