Exciclista Luis Herrera se recupera de cáncer

BOGOTÁ (AP) — El exciclista Luis Herrera confirmó el lunes que se recuperó del cáncer de piel que le fue diagnosticado hace más de un lustro.

Herrera, de 56 años, habló sobre la dolencia en agosto de 2014 y volvió a referirse a ella tras recordarse ahora.

"Tuve cáncer hace seis años... ya estoy bien", dijo el primer ciclista colombiano que ganó la Vuelta a España.

Herrera considerado el mejor escalador del mundo en su época de gloria, debutó en 1980, ganó la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN en cuatro oportunidades y la Vuelta a España de 1987. Se retiró en 1992.

"Tuve cáncer hace seis años... El dermatólogo me encontró unos puntos cancerígenos. Ya estoy bien, alentado pero teniendo mucho cuidado con los brazos y la cara", declaró a Blu Radio de Colombia.

El dermatólogo Andrés Luque lo sometió a algunas cirugías y le prohibió exponerse directamente a los rayos del sol.

"El doctor me retiró la parte afectada y no es más... Me toca usar manga larga todo el tiempo", señaló.

Conocido como “el Jardinerito" en el mundo deportivo por haber sido jardinero, ganó también la carrera Dauphiné Liberé dos veces y se consagró rey de montaña del Tour de Francia y de la Vuelta a España en dos oportunidades y del Giro de Italia en una.

Otro gran escalador colombiano, Nairo Quintana, repitió el éxito de Herrera en la Vuelta España de 2016.