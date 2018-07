635x357 Fraile gana 14ta etapa del Tour; Thomas sigue de líder. ANDREW DAMPF (Associated Press)

MENDE, Francia (AP) — Con Geraint Thomas y Chris Froome en los primeros dos puestos de la clasificación general, el equipo Sky tiene absoluto control del Tour de Francia.

Los dos británicos exhibieron su fuerza en el tramo montañoso de la 14ta etapa en el Massif Central, en el que permitieron que un grupo de fugados se desprendiera por casi 20 minutos para luego resistir unos cuantos embates en el breve pero pronunciado ascenso.

“Lo cierto es que nos beneficiamos mutuamente”, dijo Froome. “Me imagino que esto debe hacerle la vida imposible a nuestro rivales, el tener que estar persiguiendo a dos corredores como nosotros”.

Mientras que el galés Thomas intenta ganar el Tour por primera vez, Froome va por una quinta victoria que igualaría el récord en la máxima joya del ciclismo.

El eslovenio Primoz Roglic, cuarto en la general, fue el único de los contendores que recortó diferencias, al cruzar la meta con una diferencia de ocho segundos sobre Thomas, Froome y el tercero Tom Dumoulin. Los cuatro llegaron con un atraso de cuatro minutos detrás del español Omar Fraile, el ganador de la etapa que se mantiene lejos en la general.

Thomas aventaja a Froome por un 1 minuto y 39 segundos. Dumoulin, el campeón mundial de la contrarreloj y ganador del Giro de Italia el año pasado, figura tercero, con un retraso de 1:50, y Roglic se ubica cuarto, a 2:38.

Cuando el holandés Dumoulin atacó a falta de dos kilómetros de la meta, Thomas le dio alcance junto a Froome.

"(Dumoulin) sabe llevar los tiempos”, dijo Thomas. “No sabes si realmente está sufriendo o administrando sus fuerzas. Hay que darle mérito. Es muy valiente hacer eso sin un compañero que lo apoye”.

Fraile ganó la etapa, despegándose de un pelotón avanzado en la última subida.

"Cuando vi que el pelotón despegado era tan grande supe que iba a ser una etapa dura, pero escogí bien mi momento y lo conseguí”, dijo Fraile. “Sabía que me quedaba otro aliento ... he competido aquí previamente y me conozco el tramo perfectamente”.

Fraile tuvo tiempo para celebrar antes de cruzar la raya, finalizando seis segundos delante de Julian Alaphilippe, el francés que lleva la camiseta del mejor escalador de la vuelta.

El belga Jasper Stuyven finalizó tercero, también seis segundos detrás, y el tricampeón mundial Peter Sagan llegó cuarto.

Fue la tercera victoria en un Tour para Fraile, corredor del equipo Astana.

El tramo montañoso de 188 kilómetros (117 millas) desde Saint-Paul-Trois-Chateaux en el sur de Francia pasó por el desfiladero de Ardeche, que tiene pinturas rupestres que datan de unos 36.000 años.

La 15ta etapa se corre el domingo de Millau a Carcassonne, en otro tramo de montaña antes del descanso del lunes. Entonces vienen los Pirineos y una contrarreloj individual posiblemente decisiva en la penúltima etapa, antes del cierre tradicional en París el próximo fin de semana.