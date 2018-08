Gallopin gana la séptima etapa de la Vuelta, Valverde segundo en la general

El ciclista francés Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale) ganó este viernes la 7ª etapa de la Vuelta a España en Pozo Alcón (Andalucía), donde su compatriota Rudy Molard mantuvo el jersey rojo de líder de la clasificación general, ahora con el español Alejandro Valverde (Movistar) segundo, a 47 segundos.

Gallopin superó en la meta en cinco segundos a un primer grupo en el que figuraba el propio Molard (Groupama-FDJ) y la mayor parte de los grandes nombres de la carrera, con la notable excepción del polaco Michal Kwiatkowski (Sky), que sufrió una caída y quedó ligeramente distanciado en los últimos kilómetros.

"Fue un final muy rápido y podía pasar cualquier cosa, ya vimos la caída de Kwiatkowski", explicó Molard en conferencia de prensa tras la etapa.

En la general, Kwiatkowski, que entró en meta 36º a 30 segundos del ganador y 25 segundos del resto del grupo de Molard, baja al sexto lugar, a 1 minuto y 6 segundos del jersey rojo.

En un final de etapa que se asemejó a una clásica, Gallopin respondió al ataque del español Jesús Herrada y resistió la reacción de sus perseguidores, entre los que el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) fue segundo de la etapa y Valverde tercero.

"Tenía un plan: si tenía posibilidades quería intentar atacar. Encontré el mejor momento para hacerlo, estoy feliz", celebró Gallopin en declaraciones a la televisión española Teledeporte.

Este triunfo alivia el balance de la temporada de 'Gallo', que no ganaba una etapa desde febrero y que en el Tour de Francia abandonó en julio. Es su segundo triunfo de etapa en una gran ronda, después de una en el Tour de Francia de 2014.

"Es un sueño para cualquier corredor ganar en una gran ronda, sobre todo tras una temporada como la actual, con tanta mala suerte. Me he caído mucho, he estado enfermo... Tras mi abandono en el Tour el plan venir a la Vuelta. Y he ganado una etapa, así que el plan era bueno", sonrió.

El ciclismo francés sigue de fiesta en la Vuelta: además de contar con el líder de la general, es la segunda victoria de etapa gala en dos días, después de que Nacer Bouhanni triunfara el jueves en San Javier.

- Quintana no pierde el ritmo -

Valverde subió del quinto al segundo puesto en la general y reforzó sus opciones de pelear por la victoria general. Está a 41 segundos del líder Molard.

"Lo mejor del día ha sido, sin duda, no tener percances, porque el final, como ya se ha visto, era bastante complicado. En general el asfalto estaba muy mal, aunque en los últimos kilómetros ya era mejor", analizó el veterano corredor murciano.

Su compañero del Movistar Nairo Quintana también entró en el grupo a 5 segundos de Gallopin y es octavo en la general, en su caso a 1 minuto y 14 segundos.

El colombiano superó un pinchazo, ayudado por sus compañeros, especialmente el ecuatoriano Richard Carapaz.

"Lo importante de todo es que no hemos perdido tiempo. Hay que librar en la etapa de mañana (sábado) y ya el domingo es otro día diferente, un día que nos favorece a nosotros. Estoy bastante bien. Los primeros días estuve un poco fastidiado por el calor, pero ahora me encuentro bastante a gusto", explicó Quintana.

El sábado, la 8ª etapa conducirá a los corredores de Linares a Almadén (195,1 kilómetros), con un final de etapa no del todo propicio para algunos velocistas por el perfil del trazado.

- Clasificación de la 7ª etapa de la Vuelta a España:

1. Tony Gallopin (FRA/AG2R La Mondiale) 4 h 18:20.

(media: 43,2 km/h)

2. Peter Sagan (SVK) a 5.

3. Alejandro Valverde (ESP) 5.

4. Eduard Prades (ESP) 5.

5. Omar Fraile (ESP) 5.

6. Rigoberto Urán (COL) 5.

7. Jon Izagirre (ESP) 5.

8. Enric Mas (ESP) 5.

9. Wilco Kelderman (NED) 5.

10. Sepp Kuss (USA) 5.

11. Steven Kruijswijk (NED) 5.

12. Gianluca Brambilla (ITA) 5.

13. Miguel Ángel López (COL) 5.

14. Laurens De Plus (BEL) 5.

15. Fabio Aru (ITA) 5.

16. David De la Cruz (ESP) 5.

17. Emanuel Buchmann (GER) 5.

18. Thibaut Pinot (FRA) 5.

19. Louis Meintjies (RSA) 5.

20. George Bennett (NZL) 5.

- Clasificación general tras la 7ª etapa:

1. Rudy Molard (FRA/FDJ) 26 h 44:40.

2. Alejandro Valverde (ESP/MOV) a 47.

3. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 48.

4. Simon Yates (GBR/MIT) 51.

5. Tony Gallopin (FRA/ALM) 59.

6. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 1:06.

7. Jon Izagirre (ESP/BAH) 1:11.

8. Nairo Quintana (COL/MOV) 1:14.

9. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 1:18.

10. Enric Mas (ESP/QST) 1:23.

11. George Bennett (NZL/LNL) 1:26.

12. Miguel Ángel López (COL/AST) 1:27.

13. Fabio Aru (ITA/EAU) 1:28.

14. Rigoberto Urán (COL/EFD) 1:29.

15. David De la Cruz (ESP/SKY) 1:34.

16. Laurens De Plus (BEL/QST) 1:46.

17. Wilco Kelderman (NED/SUN) 2:50.

18. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 3:08.

19. Jack Haig (AUS/MIT) 3:25.

20. Davide Formolo (ITA/BOR) 3:56.