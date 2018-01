Italiano Nibali y colombiano Gaviria, estrellas de la Vuelta a San Juan

El italiano Vincenzo Nibali y el colombiano Fernando Gaviria asoman como los nombres estelares en la Vuelta a San Juan, la prueba de ciclismo con la que comienza la temporada internacional de esta disciplina, sobre rutas y montañas de la provincia de San Juan (oeste), a 1.200 km de Buenos Aires).

La Vuelta a San Juan se disputará del 21 al 28 de enero y contará con la participación de siete equipos de la World Tour, la máxima categoría.

Junto con el Tour Down Under australiano, San Juan se ofrece como una atractiva competencia para empezar el año lejos del crudo invierno europeo, y varios equipos de la élite se alistaron para participar de una prueba que el año pasado tuvo como ganador al holandés Bauke Mollema, del team Trek-Segafredo.

En esta ocasión, Vincenzo Nibali, único ciclista en activo que ganó las tres principales carreras del circuito (Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia), liderará el equipo Bahrain-Mérida, que se impuso en una docena de carreras en 2017.

"Empezar la temporada en Argentina se convirtió para mí en una tradición. Es una buena carrera para comenzar, la ruta no es muy demandante y el clima es muy bueno. Y por otra parte, muchas veces me ha traído buena suerte competir aquí", consideró el 'Tiburón' Nibali, que en suelo argentino conquistó el Tour de San Luis 2010.

- Gaviria entonado -

De su lado, Fernando Gaviria encabeza las aspiraciones del equipo belga Quick-Step, secundado aquí por el argentino Maximiliano Richeze y el francés Remi Cavagna, mientras que otro colombiano, Jarlinson Pantano, tomará la posta en Trek-Segafredo tras el retiro de Alberto Contador.

Gaviria, que ya ha ganado varias etapas en las rutas argentinas en los últimos tres años, buscará prolongar sus buenos resultados, y en este sentido detalló que "debutar en Argentina es una tradición que me gusta mucho porque siempre logro algún triunfo. La temporada 2017 me ha dado mucha confianza y quiero progresar aún más, porque no he demostrado todo mi potencial".

Al acecho también estará el polaco Rafal Majka, líder del equipo alemán Bora-Hansgrohe, que tiene la mente puesta en el podio del Tour francés, y que la Vuelta sanjuanina "es una buena oportunidad para escapar del invierno europeo. Yo agradezco correr con calor cuando en Polonia está todo nevado y con temperaturas bajo cero".

Otra atracción será el ingreso del Movistar Team, que en esta oportunidad buscará probar a algunos de sus ciclistas más ascendentes, entre ellos el colombiano Carlos Betancur y el argentino Eduardo Sepúlveda, mientras que el UAE Emirates alineará entre otros al colombiano Darwin Atapuma y al bielorruso Alexandr Riabushenko.

Incluida dentro de la categoría 2.1 en el calendario de la UCI, la Vuelta a San Juan se convirtió en la competencia principal dentro del tramo sudamericano y en esta oportunidad contará con siete etapas, con una jornada de descanso y una contrarreloj de 14,4 kilómetros en la tercera etapa, para un recorrido global de 959,4 km.