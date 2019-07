Italiano Trentin gana 17ma etapa del Tour; Alaphilippe líder

GAP, Francia (AP) — El ciclista italiano Matteo Trentin usó un despegue en solitario para ganar el miércoles la 17ma etapa del Tour de Francia, en una jornada que no cambió el tope de la tabla general.

Fue la tercera victoria en una etapa del Tour para Trentin, pero apenas su primera desde el 2014.

Trentin se mantuvo al frente casi toda la etapa tras ser parte de un pelotón de escape que se formó poco después del arranque de la etapa de 200 kilómetros por caminos sinuosos de Pont du Gard a Gap.

El campeón europeo se separó del grupo de vanguardia a unos 14 kilómetros de la meta en la base del Col de la Sentinelle. Fue el primero en llegar a la cima y se disparó cuesta abajo hasta Gap.

Kasper Asgreen fue segundo, 37 segundos detrás, seguido por el campeón olímpico Greg Van Avermaet.

"Yo le tenía miedo a Asgreen y no me equivoqué, porque él finalizo segundo”, dijo Trentin. “Su táctica fue esperar y esperar, así que yo me lancé porque él es muy fuerte en los ascensos y veloz en el sprint”.

Los contendientes para el cetro dela competencia cruzaron la meta unos 20 minutos más tarde, peor no hubo cambios significativos en la tabla pues Trentin y sus acompañantes no eran una amenaza. El francés Julian Alaphilippe sigue con la camiseta amarilla y el campeón defensor Geraint Thomas anda segundo.

En la última etapa antes de tres días decisivos antes de tres días decisivos en gran altitud, el sinuoso camino hasta la base de los Alpes fue una oportunidad para que ciclistas sin ambición en la tabla general peleasen por una victoria.

Las pujas comenzaron casi inmediatamente después que el pelotón dejó Pont du Gard, un magnífico acueducto romano que fue el arranque de una etapa del Tour por primera vez. Un grupo de 33 ciclistas consiguieron alejarse del pelotón, pero los equipos que se perdieron el escape no cejaron en su persecución, asegurando un paso muy rápido en la primera hora de la carrera.

Con la velocidad de los fugitivos promediando 53 kilómetros por hora (33 mph) y los principales contendientes determinados a ahorrar energía, el pelotón finalmente dejó alejarse a los escapados.

Varios ciclistas de primer nivel estuvieron en el grupo de vanguardia, incluyendo ocho ex ganadores de etapas. Colaboraron eficientemente y abrieron una ventaja de más de 14 minutos a 50 kilómetros de la meta luego que un bienvenido aguacero refrescó el pelotón en otro día de mucho calor.

El grupo de escapados se dividió cuando el holandés Bauke Mollema aceleró al frente, algo que redujo el grupo a 10 miembros antes del sprint final de Trentin.