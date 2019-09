Iturria gana la 11na etapa de la Vuelta, Roglic líder

URDAX, España (AP) — El español Mikel Iturria se aseguró el miércoles su primera victoria profesional al llevarse la 11na etapa de la Vuelta de España, con el esloveno Primoz Roglic finalizando sin problemas en el pelotón para mantener su ventaja como líder general.

"Ganar en La Vuelta, y encima cerca de casa y con mi familia por aquí, es un sueño hecho realidad", dijo Iturria. "Antes de venir a la carrera, en la presentación del ocho del equipo, me preguntaron qué etapa me gustaría ganar y elegí esta. Fui dando mi máximo todo el rato, intentando ir lo más rápido posible, sacando fuerzas de donde no las había. No pensaba en la diferencia sino en mí. ¡Y he ganado!".

Iturria cruzó la meta tras un impresionante despegue a 25 kilómetros del final de un recorrido de 180 kilómetros (112 millas) de Saint-Palais a Urdax, en el país vasco español.

Iturria, un ciclista de 27 años del equipo Euskadi-Murias, finalizó seis segundos delante de sus perseguidores. Había acumulado una ventaja de 50 segundos con 15 kilómetros por rodarse.

No tengo palabras”, dijo el ciclista vasco. “¡Habrá descorchar una botella de champán en la cena!".

Los líderes generales se mantuvieron con el pelotón, que cruzó la meta casi 20 minutos después que Iturria. Roglic, del Jumbo-Visma, sigue 1 minuto, 52 segundos delante de Alejandro Valverde, con el colombiano Miguel Ángel López 19 segundos más atrás.

"Fue un arranque un poco difícil, pero fue un día bueno y mi equipo hizo un gran trabajo”, dijo Roglic, un esloveno que fue esquiador antes de dedicarse al ciclismo. "Hemos demostrado ya que éste es un gran equipo. No pienso que la etapa de mañana sea más peligrosa que las montañas altas. No tengo problemas con los ascensos cortos. Tenemos que concentrarnos en el momento y dar lo mejor”.

El jueves, los ciclistas enfrentarán tres duros ascensos cerca del final de un tramo de 171 kilómetros (106 millas) con cierre en Bilbao.