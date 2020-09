Jurado del Tour despoja a Alaphilippe de su maillot amarillo

Julian Alaphilippe fue despojado el miércoles del maillot amarillo como líder general del Tour de Francia, después de recibir una penalización de tiempo por recibir ilegalmente provisiones cerca del final de la quinta etapa.

El corredor británico Adam Yates ascendió al primer puesto de la clasificación general revisada, luego de que a Alaphilippe le fueran descontados 20 segundos. Las imágenes de televisión mostraron al ciclista francés tomando una botella de un miembro de su equipo cuando faltaban unos 18 kilómetros para la meta.

Los competidores tienen prohibido recibir provisiones durante los últimos 20 kilómetros (12,5 millas) de una etapa.

Yates encabeza ahora la clasificación con una ventaja de tres segundos sobre Primoz Roglic. Alaphilippe cayó al puesto 16 en la general, 16 segundos detrás del nuevo líder.

El ciclista belga Wout van Aert ganó la quinta etapa en un sprint final.

Alaphilippe saludó al público cuando se retiró de la meta, ya sin la casaca amarilla que había lucido durante las tres últimas etapas.

“Fue una muy larga y aburrida etapa, con un final bastante tenso. Tenía que estar más concentrado para defender la casaca”, dijo Alaphilippe, quien no es señalado entre los candidatos al título. “Pero si así son las cosas, pues no pasada nada, mañana buscaré recuperarme y no tendremos que hablar más de esto”.

La decisión del jurado eclipsó la que fue la segunda victoria de etapa de Van Aert en la máxima prueba del ciclismo mundial, al día siguiente de su gran aporte en los Alpes como escudero de Roglic, líder del equipo Jumbo Visma.

Van Aert impuso su fuerza en el leve ascenso a la meta para superar por media rueda al holandés Cees Bol y al irlandés Sam Bennett.

“Fue un final reñido. Quizás la etapa más fácil que he tenido porque no tuvimos una fuga, no tuvimos un ritmo intenso, pero la última hora fue más complicada por el viento", dijo Van Aert.

El belga ha mantenido un magnífico nivel desde que la temporada de ciclismo se reanudó el mes pasado, anotándose victorias en la Strade Bianche y la Milan-San Remo, así como un triunfo de etapa en la Critérium du Dauphiné.

La ronda gala, pospuesta de su habitual fecha en julio por la pandemia de coronavirus, culminará en París el 20 de septiembre.