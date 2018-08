Moscon recibe una sanción de cinco semanas por incidente en el Tour

El ciclista italiano Gianni Moscon (Sky), excluido del pasado Tour de Francia por un altercado, recibió este miércoles una suspensión de cinco semanas impuesta por la comisión de disciplina de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

"Moscon reconoció su responsabilidad por el incidente y se le ha impuesto un periodo de suspensión de 5 semanas, efectivo desde el 8 de agosto hasta el 12 de septiembre de 2018", precisó la UCI.

El incidente sucedió poco después de la salida de la 15ª etapa del Tour, en Millau. Moscon casi golpeó o molestó al corredor francés Elie Gesbert y fue excluido por el jurado de comisarios después de la llegada a Carcassonne.

"Acepto la suspensión que ha sido acordada por la UCI. Reaccioné así por la intensidad del momento y no tuve nunca la intención de golpear al corredor. Como muestra el video, no hubo contacto, pero lamento mis acciones y ya he presentado mis disculpas a Elie Gesbert y al equipo Fortuneo Samsic por este incidente", comentó Moscon, citado por su equipo Sky.

El italiano, que con 24 años cumple su tercera temporada en el pelotón profesional con los colores del Sky, ya había sido anteriormente centro de incidentes o polémicas.

El año pasado, Moscon fue suspendido por su propio equipo, en primavera (boreal), tras haber dirigido insultos racistas contra el francés Kevin Reza. Al término de la temporada, fue acusado por el suizo Sébastien Reichenbach, que había defendido a Reza, de provocar su caída en una carrera en Italia (Los Tres Valles Varesinos). Pero finalmente no fue sancionado por la comisión de disciplina de la UCI, por falta de pruebas.