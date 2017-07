Movistar y Quintana, un Tour para olvidar y reflexionar

Nairo Quintana, el líder del equipo Movistar en el Tour de Francia, se quedó descolgado en la subida al puerto de primera categoría de la 15ª etapa en el Macizo Central, el Col de Peyra Taillade.

Mientras, el Sky, con sus dos mejores hombres, Chris Froome y Mikel Landa, entró en el grupo de favoritos. Nairo y Carlos Betancur, el otro colombiano del Movistar, quedaron rezagados.

Al final de esa 15ª etapa, con final en Le Puy en Velay, Quintana y Betancur habían perdido 3 minutos y 54 segundos frente al grupo de favoritos, con Froome y Landa mostrando el poderío del Sky frente al Movistar.

Quintana se despidió definitivamente de este modo de cualquier opción en el Tour. En la general, Froome es líder, Landa es sexto a 1 minuto y 17 segundos, mientras que el colombiano es 11º, a 6 minutos y 16 segundos.

Quintana comenzó a despedirse de la victoria en el Tour cuando decidió disputar el Giro, en el que quedó segundo, el mismo año. Al Tour llegó justo de fuerzas. ¿Decidió Quintana hacer el doblete o fue Movistar?

El padre de Nairo, Luis Quintana, puso pólvora al tema el jueves en unas declaraciones a Radio Caracol.

"Los colombianos estamos protestando (al Movistar) porque están quemando a Nairo Quintana, pues no debió correr el Giro si lo llevaban para el Tour", dijo el padre del ciclista boyacense a la radio colombiana.

Sin embargo, Quintana afirmó este lunes en rueda de prensa en Le Puy en Velay, durante la jornada de descanso del Tour de Francia, que no comparte las palabras de su padre, Luis.

"Hace algunos días que no hablo con mi padre. Tiene sus conceptos. Lo que la gente le dice. Se deja emborrachar por los elogios de la gente, por sus palabras, por sus frustraciones, de una u otra manera, de todos los colombianos", afirmó Nairo Quintana.

- Un doblete fallido -

"No me arrepiento de haber disputado el Giro. Es una apuesta que haces, algo diferente que queríamos hacer. Nos quedan muchas cosas por aprender, de lo que ha pasado y de cómo lo hemos hecho, para mejorar", dijo Quintana tras su mala jornada en Chambery.

Tras la confirmación de que no se encontraba bien, después de perder más tiempo el jueves en Peyragudes, Quintana fue más explícito culpando a la equivocación de intentar el doblete.

"Los motivos de esta situación pueden ser el sobresfuerzo. El Giro fue rápido y gastamos mucho. Puede ser la preparación, es la primera vez que corro Giro y Tour. Esperábamos acertar pero nos equivocamos. Veremos el próximo año para preparar básicamente el Tour como otros años", explicó el colombiano.

La esperanza, sin embargo, renació el viernes en la siguiente etapa pirenaica, en Foix, donde fue segundo, colocándose en la general a poco más de dos minutos.

"No creemos que la causa (del tiempo perdido) sea el hecho de haber corrido Giro y Tour. No tiene fatiga ni tiene nada, no ha rendido por lo que sea", afirmó el sábado José Luis Arrrieta, director deportivo del Movistar, que estaba esperanzado tras el segundo puesto de Quintana el viernes.

Sin embargo, fue un espejismo, como se pudo comprobar el domingo en Le Puy en Velay al perder Quintana casi cuatro minutos.

La diferencia entre el Sky y el Movistar, tal vez los dos equipos más potentes del pelotón, en este Tour ha sido abismal.

Tanto Sky como Movistar perdieron a los segundos espadas del equipo, a Geraint Thomas y a Alejandro Valverde, respectivamente lugartenientes de Froome y Quintana, pero el conjunto británico se repuso sin problemas con el poderío de Mikel Nieve y Mikel Landa arropando a su líder.

Movistar está viviendo tal vez el peor Tour de su historia y el colombiano empezó a enterrar sus posibilidades cuando decidió correr el Giro.

Movistar y el propio colombiano tendrán que sacar conclusiones de este Tour fallido. Una reflexión que parece que está en la agenda de ambos de cara al año que viene.