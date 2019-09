Nairo Quintana deja el Movistar y correrá en el Arkea a partir de 2020

El ciclista colombiano Nairo Quintana, líder en estos momentos de la Vuelta a España-2019, dejará el equipo Movistar a final de temporada para unirse al Arkea Samsic los próximos tres años, anunció este lunes el director general de la formación francesa, Emmanuel Hubert, en una rueda de prensa cerca de Rennes.

Quintana, ganador del Giro de Italia-2014, de la Vuelta a España-2016 y dos veces segundo en el Tour de Francia, se une a la estructura francesa de la categoría Profesional Continental, la segunda división del ciclismo mundial.

"Es un orgullo y un honor para todo nuestro equipo, ya que Nairo es una de las estrellas mundiales de nuestro deporte y un astro planetario en Sudamérica", apuntó Hubert sobre el famoso escalador, que "solo tiene 29 años", tal y como recordó.

- 'Ganar el Tour' -

"El equipo Arkea Samsic progresa cada año. He seguido su desarrollo, me interesé por su proyecto y sobre todo me gusta su ideología. Creo que es una formación donde los valores humanos son muy importantes", declaró el corredor, en un comunicado publicado por la formación.

"Buscaba un equipo en el que fuera feliz. Creo que es la clave para realizarse por completo profesionalmente", añadió.

Quintana será el "colíder" del Arkea Samsic a partir de 2020 junto a Warren Barguil, vigente campeón de Francia, precisó Hubert.

"Nairo sigue en el partido. No ha terminado de sumar resultados a su palmarés. Deseamos mostrarnos como uno de los mejores equipos mundiales y ganar una gran vuelta", insistió el directivo del Arkea, cuyo presupuesto aumentará significativamente la próxima temporada.

Este 2019 Quintana ganó, en solitario, la 18ª etapa del Tour de Francia entre Gap y Valloire.

"Es un cambio en mi carrera", reconoció el 'Cóndor', "pero es un cambio positivo, estoy convencido. Mis ambiciones siguen siendo las mismas. Personal y colectivamente, el objetivo es luchar por ganar el Tour de Francia", avisó.

- 'Ya conozco a Warren' -

Los primeros contactos con su agente comenzaron en la primavera boreal y otros corredores llegarán al Arkea al mismo tiempo que el colombiano, que ha finalizado tres veces en el podio de la 'Grande Boucle' (2º en 2013 y 2015, 3º en 2016).

"Ya conozco a Warren (Barguil), participamos en las mismas carreras desde las categorías inferiores", apuntó Quintana. Barguil "necesita a alguien a su lado, en el que apoyarse a veces", consideró Hubert, que desea un "reparto" de las responsabilidades entre los dos campeones.

Además de Nairo, su hermano Dayer y otro compatriota, Winner Anacona, así como el italiano Diego Rosa (Ineos), reforzarán la plantilla del equipo bretón.

"La dirección deportiva eligió fichar a corredores cercanos a mí. Para mí es muy importante reencontrarme con Dayer, Winner Anacona y Diego Rosa", explicó el flamante fichaje.

"Actuamos como si fuéramos ya un equipo del Pro Tour", terció Hubert. Con Quintana, el Arkea busca más que nunca un lugar en la élite del ciclismo mundial para dejar de depender de las invitaciones para competir en las grandes vueltas.