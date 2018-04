Omar Fraile gana la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco

El español Omar Fraile (Astana) ganó este viernes al esprint la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, disputada entre Vitoria y Eibar, tras la que el esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) mantuvo el liderato de la prueba.

Fraile, que invirtió un tiempo de 3 horas, 53 minutos y 49 segundos, fue el más rápido de un sexteto de corredores que llegó por delante a la meta, imponiéndose a Roglic, que fue segundo, y a Ion Izagirre (Bahrain), tercero.

"He buscado mi momento, sabía quién venía por detrás y he tenido que guardar un poco para aguantarles y me ha salido perfecto", dijo Fraile tras la llegada, satisfecho porque "el objetivo era ganar una etapa".

Roglic, con su segundo puesto y salvo catástrofe, prácticamente tiene asegurada la victoria final el sábado en el último día de carrera.

El esloveno se mantiene al frente de la general con 1:57. de ventaja sobre el español Mikel Landa (Movistar), segundo, y 2:13 sobre Ion Izagirre, tercero.

- Landa no se rinde -

"Mantener esa plaza en el podio es bonito, creemos que se puede hacer daño, quizá Roglic pague mañana el esfuerzo de hoy y hasta el último momento vamos a seguir intentándolo", afirmó Landa tras cruzar la meta.

La etapa se vio marcada por una larga escapada de varios corredores, entre ellos el ganador de la etapa, José Herrada (Cofidis) o el francés Pierre Latour (AG2R La Mondiale), que llegó a tener más de tres minutos de ventaja sobre un pelotón del que tiraban los hombres del Movistar.

La fuga superó los dos primeros puertos del día en cabeza, pero en la última dificultad montañosa, el alto de Azurki, de primera categoría, a unos 30 km de meta, empezó la auténtica guerra.

Víctor de la Parte cambió el ritmo del grupo y le tomó el relevo Mikel Landa, que imprimió un duro ritmo, dejando atrás a algunos de los principales favoritos, como Bauke Mollema o su compañero de equipo Nairo Quintana, aunque Roglic aguantó el ataque y se fue con el hombre del Movistar.

Tras alcanzar a los últimos supervivientes de la escapada del día, Landa intentó sorprender en el último kilómetro, pero Roglic estuvo atento y finalmente acabó por imponerse Fraile en el mini-esprint.

El sábado se disputará la sexta y última etapa de la ronda vasca, de 122,2 km entre Eibar y Arrate, con cinco altos de tercera categoría, uno de dos y dos de primera.