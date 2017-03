Quintana asalta el liderato general en la Tirreno-Adriático

MONTE TERMINILLO, Italia (AP) — Nairo Quintana volvió a imponerse en las montañas y se apoderó el sábado del liderato general en la carrera Tirreno-Adriático al ganar la cuarta etapa.

El astro colombiano de Movistar esperó hasta los cinco kilómetros finales para apretar el paso, y se fugó cuando restaban dos kilómetros para la meta en Terminillo, repitiendo su estrategia del año pasado. Quintana superó por 18 segundos a Geraint Thomas.

Adam Yates cruzó la meta tercero, a 24 segundos de Quintana, quien cronometró 5 horas, 27 minutos, 22 segundos en el recorrido de 187 kilómetros desde Montalto di Castro hasta Monte Terminillo, la etapa reina de la Tirreno-Adriático.

Quintana desplazó de la cima de la clasificación general a Rohan Dennis, y ahora tiene 33 segundos de ventaja sobre Yates. Thibaut Pinot se ubicó tercero, a poco menos de un minuto del oriundo de Cómbita.

"Ha salido todo como planeábamos y estoy muy contento. No tenía conciencia cierta de mis condiciones porque venía de pasar una gripe, un catarro en días anteriores", señaló Quintana. "Me ha afectado un poco en carrera y todavía no me encuentro súper, pero el equipo ha estado realmente bien toda la semana a mi lado".

La quinta etapa del domingo es un recorrido de 210 kilómetros desde Reiti hasta Fermo, que incluye varios ascensos empinados en la segunda mitad de la ruta. La carrera concluye el martes con una contrarreloj individual alrededor de San Benedetto del Tronto.

"Todavía quedan etapas bastante difíciles y peligrosas; de hecho, pienso que la de mañana es más difícil que la de hoy", advirtió Quintana. "Es una ventaja bastante importante para nosotros, que podemos gestionar y que nos da cierta tranquilidad para mañana y para llegar al último día con margen a la crono. Esperemos poder controlar bien, con el gran equipo que tenemos, y seguir llevando esta distancia hasta el martes".