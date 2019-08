Revancha para Pajón en Lima; la colombiana logra oro en BMX

LIMA (AP) — Se ha fracturado huesos 18 veces, se ha roto distintos ligamentos y acumula una lista de lesiones tan variadas y serias que habrían podido frenar a muchos deportistas. Pero hay algo que no le falla a esta ciclista colombiana, su gran corazón.

Mariana Pajón conquistó el viernes una esperada medalla de oro en el BMX de los Juegos Panamericanos de Lima. Y de paso, se reivindicó tras la aparatosa e inoportuna caída que la dejó fuera del podio en Toronto 2015.

Pajón se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en mayo de 2018 y el mes pasado sufrió una brutal caída en la Copa Mundial de Bélgica. Parecía lejos de su máxima capacidad, pero esa versión le alcanzó para alzarse con la medalla de oro superando a la brasileña Paola Reis, quien se quedó con la medalla de plata, mientras que el bronce fue para la venezolana Stefany Hernández.

“Tengo micro fracturas en los dos brazos, puntos en el codo, un esguince en tobillo, una lesión clavicular y además la rodilla aún no está al 100. La verdad no sabía si iba a correr, pero son las ganas y el corazón lo que te hace venir acá”, admitió Pajón tras una prueba que dominó de principio a fin. “Hace unas semanas la rodilla estaba al 60 por ciento, ahora tiene más movilidad y fuerza, aunque no esté recuperada totalmente sabía que le tenía que cumplir al país y hacer sonar el himno”.

La colombiana había sido monarca continental en Guadalajara 2011. Cuatro años después, en la final de Toronto, sufrió una caída que, si bien no dejó lesiones graves, la privó de la medalla que muchos anticipaban, especialmente después de que en los Juegos Olímpicos de Londres trepó a lo más alto del podio.

Ese logro, combinado con una personalidad afable fuera de las pistas de bicicrós, transformó a Pajón en un ícono del deporte de su país, donde para sus compatriotas se volvió obligatorio seguir cada una de sus competencias.

La ciclista está al tanto de la expectativa que la acompaña en cada una de sus pruebas. Por eso, aunque no estaba recuperada, se sintió obligada a montarse en la bicicleta en Lima.

“Es mi primera medalla en Panamericanos desde el 2011, tuve que esperar mucho desde entonces pero volví a ganar otra vez, eso es emocionante”, expresó. “No lo veo como una revancha luego de lo que pasó en Toronto, pero es cierto que siempre que te va mal en una competencia tienes ganas que a la próxima te vaya mejor”.

Pajón aportó la 20ma presea de oro en Lima 2019 para la delegación colombiana, que aún está a siete de las conseguidas en 2015, cuando sólo quedan tres días de competencia.

“No sabía que era la 20, pero qué genial, vamos por más los colombianos”, agregó Pajón, quien después de perderse el podio en los Panamericanos de Toronto, logró la medalla de oro en Río 2016.

Tras la conquistar Panamericanos aún fuera de su mejor forma, Pajón ahora pondrá su mirada en los Olímpicos de Tokio a donde todavía no se ha clasificado por la falta de actividad debido a su lesión de rodilla.

Espera conseguir el pasaje en la próximas competencias y ya en el oriente ir por un tercer oro olímpico.

“Vamos un paso a la vez, esta carrera era importante porque los Olímpicos son el año entrante. Ya estoy viendo la luz otra vez, vamos en un proceso bueno, pero falta”, agregó Pajón, quien es la única doble medallista olímpica en su deporte, que se introdujo apenas en el programa de de Beijing 2008, mientras que en Panamericanos se disputa desde Río 2007.

“Después de lo de hoy, una queda motivada y feliz”, agregó. “Aquí estamos para que suene el himno”.

Con otro oro, pese a la enésima lesión.