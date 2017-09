Sagan prefiere no recorrer antes el circuito donde se disputará el Mundial

El vigente doble campeón mundial de ciclismo en ruta, el eslovaco Peter Sagan, señaló este sábado que no quiere recorrer antes el circuito de Bergen, donde el domingo buscará convertirse en el primer hombre en ganar el maillot arcoíris en tres ocasiones consecutivas.

Así respondió Sagan cuando le preguntaron si saldría con la bicicleta a repasar el recorrido: "Es una posibilidad, sí, pero no quiero. Tenemos que hacer el recorrido 11 veces o 12, es mucho tiempo para verlo".

Ganador hace dos años en Richmond (Estados Unidos) y hace uno en Doha, el eslovaco de 27 años buscará igualar los tres títulos mundiales del mito belga Eddy Merckx. Pero Sagan lo haría de forma consecutiva, algo que nadie ha conseguido.

Lo intentará en un recorrido de 276,5 kilómetros. En principio se recorrerán 40 kilómetros entre Rong y Bergen para más tarde dar 12 vueltas a un circuito.

El eslovaco no quiso adelantar si optará por un ataque o se jugará sus opciones a un esprint final.

"No pienso sobre el escenario de la carrera, tengo que esperar hasta las dos últimas o la última vuelta para ver qué ocurre. No antes, no preparo algo en concreto, solo veo el momento", declaró.

Acerca de la meteorología, sí lo tuvo más claro: "Claro que prefiero el sol, ¿a quién le gusta rodar en la lluvia 270 kilómetros?".

"No me gusta hablar sobre el futuro, o sobre entrar en la historia. Lo que ocurra, ocurrirá... Estoy contento ya con lo que he hecho en los últimos años y voy a divertirme mañana", concluyó con su tranquilidad habitual.