El equipo Sky se rinde ante el colombiano Bernal, "el hombre del partido"

"He is the man of the match" (Es el hombre del partido), afirma Dave Brailsford, mánager del equipo Sky, sorprendido por la exhibición del joven colombiano Egan Bernal en la etapa pirenaica del miércoles.

En un símil futbolístico, el mánager del Sky quería decir que su compatriota Nairo Quintana (Movistar), ganó el partido, pero Bernal dio el pase decisivo para que su compañero Geraint Thomas mantuviera el liderato.

El joven Bernal, de 21 años, había llegado esta temporada al equipo Sky y Brailsford pensaba que necesitaría un período de puente, de aclimatación, antes de ayudar al equipo a partir de 2019.

"Estaba preocupado tras decidir lanzarle a este Tour de Francia siendo tan joven. Estuvimos debatiendo el tema en el equipo durante mucho tiempo. Más que una cuestión física era un tema mental. No es una carrera fácil a correr en el primer año en tu equipo, por la intensidad. Para alguien tan joven, en su primera experiencia en la carrera, lo ha manejado de una manera brillante", explica Brailsford.

El mánager del equipo ha sido el primer sorprendido de la madurez y de la respuesta física de Bernal, llevando el ritmo del equipo en los Alpes y en los Pirineos.

En la etapa pirenaica del miércoles, la jornada reina del Tour, con triunfo de Nairo Quintana en Saint Lary Soulan, Bernal llevó a su rueda a Geraint Thomas, que entró a 47 segundos del ciclista de Boyacá, y luego espero a Chris Froome, quien fue octavo, reduciendo las pérdidas de tiempo a poco más de minuto y medio.

- Futuro ganador del Tour -

"Creo que Egan Bernal será un futuro ganador del Tour. Lo creo verdaderamente. Rara vez he visto un talento con su capacidad, con la fuerza mental de tener tal actuación con tan corta edad y manejar así los desafíos de esta carrera, con todo lo que nos ha aportado", insiste Brailsford.

"Ahora debe seguir progresando, manteniendo los pies en el suelo", añade.

"La carrera que hizo el miércoles en la etapa de Saint Lary Soulan es excepcional para un chico de 21 años", añade.

Bernal no iba a formar parte inicialmente del Sky en la ronda francesa, pero sus buenas actuaciones esta temporada, ganando la Vuelta a California y siendo segundo en la Vuelta a Romandía, acabaron de convencer a Brailsford de que el colombiano podría ser una pieza clave en el Tour de Francia, como así ha sido.

"En un primer momento, no pensaba incluirlo en el Tour, pero cuanto más le veía más me daba cuenta de que debía traerlo y que podía jugar un papel importante", explica.

"El Tour en una carrera muy dura, muy intensa para lanzar a un chico joven. Simplemente quería estar seguro de que iba a ser algo bueno y no algo negativo para él", desveló el mánager.

Una mala respuesta podría haber incidido en su autoconfianza, pero el test mental del Tour fue pasado con nota alta por el colombiano.

Con los líderes del equipo, Geraint Thomas (32 años) y Chris Froome (33) por encima de la treintena, Bernal aparece como un sucesor lógico. Y con un equipo tan potente como el Sky, el colombiano puede soñar con ganar el Tour. Ya cuenta con el aval del mánager del equipo.