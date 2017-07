635x357 En final de foto, Urán gana atroz etapa del Tour de Francia. Associated Press

CHAMBERY, Francia (AP) — Rigoberto Urán se impuso el domingo en un final de fotografía al local Warren Barguil, para conquistar la novena etapa del Tour de Francia, un recorrido que resultó tan atroz como se esperaba y que deparó al menos un par de escalofriantes accidentes.

Urán cruzó la meta en Chambery con un tiempo de cinco horas, siete minutos y 22 segundos, prácticamente a la par de Barguil, quien levantó un brazo y comenzó a festejar, creyendo que se había llevado la victoria.

“Estaba pasando el control y me han dicho que he ganado, pensé que me estaban vacilando”, dijo Urán a la televisión.

La foto confirmó que la rueda delantera de la bicicleta del colombiano rebasó la meta apenas unos centímetros antes. Urán es el 16to colombiano que ha ganado una etapa del Tour en la historia, y trepó al cuarto puesto de la clasificación general, a 55 segundos del británico Chris Froome, quien conservó el “maillot” amarillo de líder pero perdió a su compatriota y principal escudero en la vuelta, Geraint Thomas, involucrado en uno de los accidentes de la etapa de montaña.