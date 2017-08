Vuelta: Froome conserva ventaja sobre Chaves tras séptima etapa

CUENCA, España (AP) — Matej Mohoric ganó el viernes la etapa más larga de la Vuelta a España, en la que Chris Froome conservó su ventaja de 11 segundos sobre el colombiano Esteban Chaves en la clasificación general.

Mohoric se afianzó en la punta en el último ascenso de la séptima jornada y no tuvo rivales en un sinuoso descenso hasta la meta que coronó el recorrido de 207 kilómetros desde Lliria hasta Cuenca.

El esloveno cronometró 4 horas, 43 minutos, 35 segundos, para superar por 16 segundos al pelotón de perseguidores. El polaco Pawel Loljanski y el español José Joaquín Rojas completaron el podio.

Catorce ciclistas se fugaron del pelotón al principio de la etapa y todos cruzaron la meta a tres minutos de Mohoric.

“Es increíble, ha pasado mucho tiempo desde que tuve una victoria así de importante”, dijo Mohoric. “Siempre he trabajado duro y me he entregado al máximo, pero se siente fabuloso volver a tener un triunfo así”.

Froome arribó casi nueve minutos después con sus compañeros del equipo Sky y el resto del pelotón, incluyendo a Chaves.

“Siempre mantuvimos todo bajo control”, comentó el británico.

El irlandés Nicolas Roche ocupa el tercer puesto en la general, a 13 segundos de Froome.

La octava etapa del sábado es un recorrido de 199,5 kilómetros de media montaña desde Hellín hasta Xorret de Catí. Costa Blanca Interior.