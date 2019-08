Vuelta: Herrada se lleva la 6ta etapa, Teuns la cima general

ARES DEL MAESTRAT, España (AP) — Un día después de ver a su hermano mayor quedarse corto en un intento por ganar una etapa de la Vuelta a España, el español Jesús Herrada arremetió en el último ascenso para llevarse la sexta jornada de la Vuelta el jueves, mientras que el belga Dylan Teuns cruzó en el segundo lugar para tomar el liderato de la tabla general.

Herrada rebasó a Teuns aproximadamente a 200 metros de la meta de la etapa de 198,9 kilómetros (123,6 millas) que culminó en la cima de una montaña en Ares del Maestrat, en el este de España. El ciclista del equipo Cofidis llegó siete segundos antes que su rival del equipo Bahrain-Merida.

José Herrada formaba parte del grupo que se despegó el miércoles, pero no pudo mantener el ritmo de su compatriota Ángel Madrazo, quien terminó ganando la etapa.

“Esta victoria se la dedico a mi hermano José, a quien faltó muy poco ayer para conseguir la victoria”, declaró Jesús Herrada. “Ha costado mucho hacer la fuga. Mediada la etapa no sabíamos si íbamos a llegar. Cuando ha arrancado Teuns me he puesto a su rueda, guardando para el sprint final. En meta he podido conseguir la victoria”.

Fue la primera victoria en un Grand Tour para Herrada, que el año pasado vistió La Roja de líder a lo largo de dos etapas de la Vuelta.

“Este triunfo era mi objetivo de este año: mi primera etapa en una gran vuelta”, destacó. “Me puedo ir a casa tranquilo, pero aun así buscaré más oportunidades de triunfo, que seguro que llegará".

Teuns, de 27 años, buscaba su segundo triunfo en un Grand Tour en el presente año. En julio se alzó con la sexta etapa del Tour de Francia.

El viernes, los competidores enfrentan una etapa de 183 kilómetros (113 millas) que cerrará con un desafiante ascenso en Mas de la Costa.

El colombiano Miguel Ángel López perdió el liderato de la Vuelta al caer al tercer puesto general, un minuto debajo de Teuns. El español David de la Cruz ascendió al segundo sitio, 38 segundos detrás del nuevo líder.

“Los jefes han decidido que era mejor ceder 'La Roja'. Iremos día a día”, comentó el colombiano de 25 años. “Queda mucho por ver... y tenemos buena condición física: eso es lo más importante”.

El irlandés Nicolas Roche, uno de los líderes en las primeras etapas de la Vuelta, fue uno de los competidores que abandonaron la Vuelta después de un choque en el pelotón. El colombiano Rigoberto Urán, el británico Hugh Carthy y el español Víctor de la Parte también quedaron fuera de la competencia tras estar implicados en el choque, que ocurrió poco después de la segunda mitad de la etapa.