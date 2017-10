"Me gustaría tener otra bienvenida de Nairo Quintana", dice Mikel Landa

El escalador Mikel Landa, fichaje estrella del equipo Movistar, declaró que le hubiera gustado tener "otra bienvenida" por parte del colombiano Nairo Quintana, este domingo en una entrevista con el diario El Mundo Deportivo.

"Evidentemente, me gustaría tener otra bienvenida, pero voy a su casa, como quien dice y por lo que veo, no es de su agrado", señaló Landa.

Quintana, líder indiscutible del equipo Movistar, afirmó hace unos días en la presentación del Tour que irá "como jefe de filas" al Tour de Francia, pese a la llegada de Landa.

Cuarto en el último Tour con Sky el español de 27 años dejó la formación británica y firmó por dos años con Movistar, donde se encontrará a Quintana, también de 27 años, y a Alejandro Valverde, de 37, los líderes históricos en los últimos años.

"Desde mi punto de vista de líder del equipo, Landa es bienvenido. Soy el líder del equipo y soy el líder para el Tour. Si Alejandro viene para apoyarme será una bendición, si Landa lo hace, también", añadió Quintana esta semana en una entrevista con el diario El País.

"Yo creo que Eusebio (Unzué, director del equipo) sabrá gestionar bien nuestros egos y sacar el máximo de cada uno", añadió este domingo Landa.

El ciclista vasco habló además de las grandes vueltas del calendario 2018: "El recorrido del Tour es muy completo, me gusta. Estoy esperando a ver el del Giro. No sé por qué carrera me decidiré, pero sí que me gustaría haga la que haga, disputarla y tener todas las posibilidades de hacerla".

Landa, que terminó tercero en el Giro 2015, ha competido para Euskaltel-Euskadi (2011-2013), Astana (2014-2015) y Sky (2016-2017).