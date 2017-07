"Hay que ser buenos perdedores", afirma Nairo Quintana

Nairo Quintana señaló este lunes, en la jornada de descanso de un Tour de Francia en el que ya no peleará por el triunfo final, que hay que ser "buenos perdedores", añadiendo que muchas veces hace "oídos sordos a las críticas", cuando viene de gente "que no entiende".

"Con los aficionados colombianos tengo solo agradecimiento y nada más que agradecimiento por todo el apoyo. Venimos tan mal acostumbrados que siempre donde nos presentamos estamos siempre los primeros, ya sea ganando o siempre luchando por el triunfo. Es difícil y es un golpe moral para todos vernos en esta posición, pero así es la vida. Hay que aceptarlo, hay que saber ser buenos perdedores, así como hemos sido muchas veces buenos ganadores", afirmó Nairo Quintana en una rueda de prensa en Le Puy en Velay.

Tras la 15ª etapa del Tour de Francia, el domingo con final en Le Puy en Velay, donde el ciclista del equipo Movistar perdió 3 minutos y 54 segundos respecto a los favoritos, Quintana es 11º en la general a 6 minutos y 16 segundos del líder, el británico Chris Froome.

"La verdad es que muchas veces hago oídos sordos a las críticas. Algunas veces son gente que no entiende, que no ha montado en una bicicleta, que no sabe qué es sufrir, que no sabe qué es hacer sacrificios. Pero llevamos un año muy bueno, no solo para mí, sino para todo el equipo. Estamos lamentando la caída de Alejandro Valverde en el prólogo. Con él, estaríamos de otra manera", explicó el ciclista de 27 años.

Después de haber sido dos veces segundo y una tercero en sus tres participaciones anteriores en el Tour, este año tiene difícil estar en el podio.

"La situación de este año se vive con amargura, porque no es ni bueno ni bonito ni fácil que te duelan las piernas más de lo normal, y menos cuando no estás acostumbrado a estar así. Ahora toca aceptar esta situación y terminar de la mejor manera", indicó.

- Analizar las razones -

Tras el final del Tour, tocará analizar si fue una buena decisión disputar la misma temporada el Giro y la ronda francesa.

"Vinimos aquí con la ilusión de hacerlo mejor, como otros años. Las fuerzas empezaron a pesar un día, otro día. Se me hizo muy corto el tiempo de recuperación desde el Giro. No nos hemos sentado a analizar si fue una cosa u otra. Ya nos sentaremos a analizarlo. Queremos terminar bien el Tour, tomar un buen descanso y volver a comenzar", explicó.

En 2018 habrá una semana más de descanso entre el Giro y el Tour, pero tras la experiencia de este año, Nairo probablemente evitará repetirla.

"Una semana puede hacer cambiar las cosas, el tener más recuperación, le da más aire a uno. No sé si voy a volver intentarlo", afirmó. "No sé si algún día volveré a probar. Si se planifican las cosas, de pronto se podría volver a hacer", añadió.

De cara a la última semana en el Tour, Nairo quiere hacer algo importante como ganar una etapa. "Se intentará buscar. Siempre hay ganas y ambición de hacer algo bueno, de sobresalir, pero vamos a ver qué tal están las piernas porque viendo lo del domingo, con un terreno que tampoco era demasiado exigente, tampoco iba" bien, dijo el colombiano.

"No es el nivel habitual de uno, pero estoy con tranquilidad porque sé que he hecho las cosas bien, que he trabajado para estar bien y no han salido las cosas por una u otra razón que no sabemos. La tranquilidad es que he trabajado para estar bien", indicó.

Ante las dudas de una posible retirada antes de tiempo en este Tour Quintana fue claro: "La idea es terminar". "Creíamos que podía estar bien y a día de hoy estos son los resultados", concluyó.