"¡Qué desperdicio!", lamenta el director del Tour sobre caso Froome

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, calificó el lunes a la AFP de "desperdicio" el caso Chris Froome, cuádruple ganador de la ronda gala y rechazado por los organizadores antes de que tardíamente fuese absuelto por las autoridades.

PREGUNTA: ¿Cuál es la posición del Tour en el caso Froome?

RESPUESTA: "Nosotros no hemos accedido al fondo. No tuvimos que decidir sobre eso. Pero yo quiero decir: ¡Qué desperdicio! ¡No ha servido para nada! Desde el principio, hablé como director del Tour y también como presidente de la asociación de organizadores. No hemos dejado de decir que nos hacía falta una respuesta, la tenemos".

P: ¿Por qué rectificaron sobre el rechazo a su participación?

R: "Estábamos a la espera de una decisión. Cuando nos dijeron que no hay nada, no vamos a seguir adelante. Sobre todo, después de nueve meses de estudio por parte de los mejores expertos. Realmente es una pena que la decisión llegue tan tarde, y por encima el día siguiente de la filtración en los medios de nuestro rechazo. Pero esto es porque nosotros no recibimos respuesta en los primeros días de junio y el presidente de la UCI era pesimista sobre la posibilidad de tenerla antes de la salida. Por eso, hace tres semanas, decidimos rechazarlo. No lo hicimos para echar más leña al fuego en un clima donde se notaba el aumento de la hostilidad. Una indiscreción ha provocado que se haya conocido".

P: ¿Qué recomienda para evitar otro embrollo similar?

R: "Es necesario cambiar el reglamento, está adaptado al sentido jurídico, pero no al general. En un caso similar, debe haber una suspensión provisional sin prejuzgar la culpabilidad, con el fin de evitar dudas y sospechas. La UCI del presidente David Lappartient ha tomado decisiones muy importantes, sobre el Tramadol que va a ser prohibido y los corticoides. Hace falta ir más lejos".