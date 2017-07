"Las fuerzas no nos acompañan", reconoce un derrotado Quintana

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), que había comenzado a despedirse del Tour de Francia el pasado domingo en Chambery, dijo este jueves adiós definitivamente al triunfo en la ronda gala, al perder más de dos minutos en la meta de Peyragudes respecto a los favoritos.

"Hemos luchado hasta donde pudimos. Las fuerzas no nos acompañan, las apuestas se ganan o se pierden y esta vez no hemos ganado como queríamos. Pero ya tendremos tiempo para prepararnos mejor y llegar en mejores condiciones", señaló el colombiano.

Quintana dejó entrever que tal vez se equivocó en programar en un mismo año el Giro de Italia y el Tour de Francia.

"Los motivos de esto pueden ser el sobresfuerzo. El Giro fue rápido y gastamos mucho. Puede ser la preparación, es la primera vez que corro Giro y Tour. Esperábamos acertar pero nos equivocamos. Veremos el próximo año para preparar básicamente el Tour como otros años", explicó el colombiano.

Quintana se quedó descolgado del grupo de cabeza a unos 11 kilómetros de la meta, en la subida al Col de Peyresourde, de primera categoría, entrando en undécima posición, a 2 minutos y 4 segundos del vencedor, el francés Romain Bardet.

Cuando vio que su compatriota y compañero de equipo Carlos Betancur quedaba descolgado unos segundos antes, Quintana pareció rendirse.

- Sigue octavo en la general -

Aunque sigue en octava posición en la general, Quintana está ahora a 4 minutos y 1 segundo del nuevo líder de la carrera, el italiano Fabio Aru.

Aru, tercero en la etapa, detrás de Bardet y del colombiano Rigoberto Urán, le quitó el 'maillot' amarillo al británico Chris Froome, que entró en séptima posición a 22 segundos del ganador.

El italiano es ahora líder, con 6 segundos de ventaja sobre Froome, 25 sobre Bardet y 55 respecto a Urán, que fue penalizado con 20 segundos por avituallamiento antirreglamentario.

"Ahora me centraré en una victoria de etapa o alguna cosa. Esperamos recuperar algo. las fuerzas no están como quisiéramos y hasta que no haya fuerzas no sabemos qué podemos hacer", dijo Quintana.

Pese a todo, Quintana pudo recuperarse un poco en la parte final de la etapa y perder menos tiempo del esperado, cuando se vio descolgado en la etapa del grupo de favoritos.

"Hemos cedido algo de tiempo, he luchado, pensaba que perdería más pero he aguantado lo mejor que pude", concluyó el ciclista colombiano.

Quintana tiene difícil repetir los dos segundos puestos y un tercero de sus tres participaciones anteriores.