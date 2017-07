"Es más querer que poder" en el Tour, afirma Quintana, falto de fuerzas

El ciclista colombiano Nairo Quintana, quien tras las primeras etapas de montaña está en octava posición en la general, a 2 minutos y 13 segundos del líder británico Chris Froome, reconoció que ahora su sensación "es más querer que poder".

"Ahora es más el querer que el poder. Seguimos en la lucha, hay que seguir rodando y seguir recuperando. Hemos cedido por falta de fuerzas, no nos vamos a engañar, pero queda bastante Tour para hacer algunas cosas", dijo Nairo en una rueda de prensa desde Antonne-et-Trigonant, a las afueras de Périgueux.

Una de las causas de esa falta de energía puede estar en la disputa del Giro de Italia en mayo, donde fue segundo.

"No me arrepiento de haber disputado el Giro. Es una apuesta que haces, algo diferente que queríamos hacer. Nos quedan muchas cosas por aprender, de lo que ha pasado y de cómo lo hemos hecho, para mejorar", añadió.

Además, Nairo, que a sus 27 años busca su primera victoria en el Tour, después de haber sido dos veces segundo y una tercero, lleva disputadas cuatro grandes rondas seguidas, al haber hecho el año pasado Tour y Vuelta a España.

"Pese a haber corrido las cuatro, he tenido mis momentos de descanso en el invierno y en la preparación de cada una. Pero hay cosas que se pueden mejorar para hacer frente a estas cosas", dijo.

"Es la primera vez que hago Giro y Tour y en ambas el ritmo ha sido muy rápido. Ahora no es mi mejor momento, pero espero tener algún día brillante", añadió.

- Sensaciones buenas al inicio -

Nairo insistió en que las sensaciones que tenía eran diferentes al inicio del Tour.

"Me sentía bien y me siento bien, pero los watios son menos de los que hubiéramos pensado que saldrían. Eso no lo preveíamos. Sabíamos que iba a estar bien, pero las fuerzas son las fuerzas", dijo.

Nairo perdió a un hombre importante en la primera etapa, por una caída, el español Alejandro Valverde.

"Nos ha hecho mucha falta en temas estratégicos también", explicó.

Aunque se le vio por momentos resignado, Nairo señaló que no tira la toalla.

"Traigo bastantes días de competición juntados con los del Giro. Puedo todavía tener un día brillante y espero que lo tenga en una buena etapa", explicó.

"El tiempo al que estoy puede que no sea demasiado. Si tengo algún día puedo recuperar algo. Depende de cómo se siga yendo", explicó

"Respecto a intentar hacerme con el maillot amarillo, ahora no me atrevo a decir nada. Puedo tener un día bueno y ese día puede pasar cualquier cosa" señaló.