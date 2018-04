Abdiel Arroyo con esperanzas de tener más minutos con Alajuelense

El delantero panameño Abdiel Arroyo llegó en enero del 2018 procedente del Danubio de Uruguay, para reforzar el ataque de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, sin embargo no ha logrado tener más que 83 minutos en total divididos en cuatro partidos durante la presente temporada.

En las cuatro ocasiones, "Pistolerito" ha ingresado de cambio, siendo su primer partido el 14 de febrero ante Carmelita al minuto 75', luego el 18 de febrero ante Grecia al minuto 50', posteriormente el 8 de abril contra Santos de Guápiles al 68', y finalmente sus últimos minutos fueron la anterior fecha en la victoria de los 'manudos' por 2-4 ante la UCR entrando al 82'.

Este miércoles se juega la última fecha de la fase regular del Clausura 2018 y ante la ausencia del delantero tico Jonathan McDonald, Arroyo podría ser de la partida junto al argentino Roger Rojas en el encuentro del Alajuelense ante Carmelita del otro pana, Amir Waithe.

"La ilusión está, sinceramente yo soy un jugador que vine para acá a ser titular. Lastimosamente las cosas no se nos han dado. He trabajado fuerte para poder ganarme mi puesto y ojalá este miércoles sea la oportunidad grande que estoy esperando para Dios primero hacerlo de la mejor manera", comentó Arroyo al Diario La Nación de Costa Rica.

El delantero de la Selección de Panamá sufrió una molestia en su rodilla y eso también ha sido motivo para no tener tanta continuidad desde su llegada a suelo tico, respecto a esto, Abdiel aclaró que " ya gracias a Dios ese tema pasó, me estoy sintiendo mejor y se ha visto en los partidos que he entrado".

“Si me toca entrar en alguno de los partidos que vienen lo haré de la mejor manera” sentenció el colonense, quien no ha logrado anotar aún con la Liga.

Alajuelense se encuentra de tercero en la tabla con 40 puntos, detrás de Saprissa (41) y Herediano (42).