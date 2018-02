Alberto "Negrito" Quintero listo para regresar en Universitario

Universitario de Perú necesitaba de buenas noticias y una de ellas es el regreso a las canchas del panameño Alberto "Negrito" Quintero.

Luego de más de 20 días de baja, Quintero ya está disponible para el técnico Pedro Troglio con miras al partido del sábado 10 de febrero como local frente a la UTC Cajamarca en el segundo partido del torneo de verano (Grupo A).

Quintero por la distensión al muslo posterior izquierdo no pudo jugar en la Noche Crema, ni tampoco en los partidos de Copa Libertadores frente a Oriente Petrolero donde quedaron eliminados y en el inicio del torneo el pasado 4 de febrero cuando empataron 1-1 con Sport Rosario.

Ahora con Quintero, el estratega tendrá a su disposición un jugador que le dará mayor peso ofensivo a la U.

En declaraciones que publica el colega Gustavo Peralta Coello, Troglio comentó sobre Quintero que le va a inventar posición de falso 9 a Quintero. "Se analizó, pero no creo que lo saque de una posición dónde me rindió y me hizo goles. Eso está claro. Ojo que tampoco quiere decir que pueda salir De La Cruz del once". *

