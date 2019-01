Alfredo Stephens volvió a jugar en Portugal y dio asistencia

El volante panameño Alfredo Stephens dio asistencia en el empate del Santa Clara ante Feirense (2-2) en la jornada 16 de la primera división de Portugal.

La asistencia de 'El Galgo' fue de espaldas al arco, cuando sirvió para Bruno Lamas a los 48 minutos, siendo el 0-2 parcial de su equipo.

En el caso de Abdiel Arroyo, compañero del ex Chorrillo FC, no estuvo en la convocatoria, lo propio que Roderick Miller, quien es jugador del Feirense, y que no ha contado con suficientes minutos en el fútbol luso.

El último partido de Stephens había sido ante Sporting Lisboa el 4 de noviembre, donde sufrió una lesión que lo alejó de las canchas los últimos dos meses.

Santa Clara marcha 9no con 21 puntos en la ciasificación.