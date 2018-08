Almeyda dice que aún no ha sido contactado por México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Matías Almeyda dijo el jueves que todavía no ha recibido una propuesta para asumir como técnico de la selección de México, pero reveló que ya tuvo un primer contacto para el mismo cargo con Costa Rica.

El argentino Almeyda, quien ganó cinco títulos en menos de tres años con Chivas, es considerado por muchos como uno de los favoritos para relevar al colombiano Juan Carlos Osorio en el timón del ‘Tri’. Tras conducir a la selección hasta los octavos de final del reciente Mundial, Osorio declinó la semana pasada una oferta de los dirigentes mexicanos para continuar otros cuatro años en el cargo.

"No, no hay nada. Yo sigo disfrutando de mis vacaciones en Italia", dijo Almeyda en una entrevista con la cadena Fox Sports. "Yo soy respetuoso de las decisiones que se puedan tomar y de quienes las tomen, como entrenadores trabajamos para ser tomados en cuenta. Ahora estoy sin club esperando para ver dónde seguiremos".

En septiembre del 2015, el "Pelado" Almeyda tomó a Chivas en precarias condiciones.

El popular club de Guadalajara luchaba por evitar el descenso. Almeyda no sólo los devolvió a los primeros planos sino que además le dio un título de liga y uno de la CONCACAF, entre otros, trabajando exclusivamente con jugadores mexicanos, muchos de ellos jóvenes. Pero dejó el cargo previo al inicio del actual torneo Apertura debido a diferencias con los directivos por el armado del plantel.

"El trabajo se hizo, se demostró que se puede y que somos capaces, aunque hay otros capaces que también pueden estar", agregó Almeyda. "Los tiempos de Dios son perfectos y yo estoy aprendiendo a disfrutar la espera, en un algún momento algo saldrá".

Además de Osorio, el entrenador brasileño de Tigres, Ricardo Ferretti, dijo el lunes que no aceptó una propuesta de los dirigentes y no será considerado para el puesto, dejando a Almeyda y al entrenador del América, Miguel Herrera, como los candidatos más fuertes.

El director general deportivo de la Federación Mexicana, Guillermo Cantú, no ha dado a conocer nombres de los candidatos y se limitó a declarar que no tienen prisa por nombrar al sucesor de Osorio.

Mientras los dirigentes mexicanos siguen en etapa de análisis, en Costa Rica ya comenzaron las gestiones para relevar en definitiva a Óscar Ramírez, quien los dirigió en el Mundial de Rusia 2018 y Almeyda es una de las opciones que están considerando.

Mientras deciden, los ticos nombraron el miércoles a Ronald González como entrenador interino para dos partidos amistosos ante Corea y Japón el 7 y 11 de septiembre, respectivamente.

"Tuvimos una charla breve (con los ticos) porque estoy en Europa y quedó pendiente hacerlo en vivo, ya se están programando para que cuando llegue a Guadalajara (México), donde vivo y está mi casa, se dé una reunión concreta, pero ya hay un adelanto", afirmó Almeyda.

El estratega argentino, quien ya rechazó tres ofertas de trabajo incluyendo una de Catar, dijo que en la elección por su siguiente destino el acuerdo económico pesa menos que el deportivo.

“A mí me gusta ganar dinero como a cualquiera pero no es lo primero por lo que pregunto, yo quiero saber del proceso y del proyecto, luego presento el mío para lograr algo en conjunto porque nadie es un salvador”, dijo Almeyda. “Yo he aprendido a vivir sin nada porque nací sin nada, si fuera por dinero estaría en Catar donde me ofrecían una fortuna de dinero. Pero yo no pienso en eso. Si me gusta ganar porque mi trabajo vale, pero no es algo primordial”.