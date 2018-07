Amir Murillo listo para Juego de las Estrellas de la MLS vs Juventus

El defensa panameño Amir Murillo se encuentra listo para disputar el Juegos de Estrellas de la MLS frente a la Juventus, encuentro a disputarse el miércoles 1 de agosto en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Murillo fue uno de los 14 jugadores escogidos por el técnico argentino Gerardo " Tata" Martino que dirigirá el equipo estrellas de la MLS.

Hoy, martes, el defensor entrenó junto al resto de sus compañeros en la sede del partido que se jugará a la 7:30 de la noche del miércoles. *

The boys have arrived for their final practice #MLSAllStar pic.twitter.com/JWXqeXC7AF