Amir Murillo escogido Novato del Año por el NY Red Bulls

El New York Red Bulls anunció los premios del año 2017 nombrando al panameño Michael Amir Murillo como el Novato del Año.

Murillo que llegó en calidad de préstamo a mediados de febrero de este año al Red Bulls se consolidó en la zona defensiva y fue escogido Novato del Año luego de 17 apariciones en la MLS (1561 minutos de juego), marcó dos goles, además terminó entre los cinco primeros en el equipo en intercepciones (41) y autorizaciones (56).

Murillo fue un jugador habitual en las convocatorias de la selección de Panamá que dirige Hernán "Bolillo" Gómez.

Bradley Wright-Phillips fue nombrado Jugador Más Valioso del equipo, Aaron Long fue escogido Defensor del Año y Luis Robles fue honrado como el Humanitario del Año. *

